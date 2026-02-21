王菲春晚同款「洗衣凝珠」耳環暴紅 平替款被掃空

王菲當天戴的水滴造型耳環。（視頻截圖）

天后王菲 今年第六度登上央視春晚舞台，演唱「你我經歷的一刻」，不僅選歌、服裝等引發討論，她佩戴的一對透明水滴造型耳環，也因在光線折射下看來像「洗衣凝珠」（又稱洗衣膠囊、洗衣球）意外成為焦點，迅速衝上社交平台熱搜，網民瘋狂討論耳環造型、品牌與價格。由於熱度飆升，來自丹麥 的該品牌連夜將產品名稱改為「Faye Wong（王菲英文名）戴的Nia水滴耳環」，電商 平台也上架王菲同款耳環，39.8元（人民幣，下同，約5.8美元）就能買到。

綜合極目新聞、香港01報導，2月16日，王菲在央視替晚演唱「你我經歷的一刻」驚艷全場。與此同時，她佩戴的一對透明水滴造型耳環迅速衝上社交平台熱搜，網民戲稱「這不是我家洗衣凝珠嗎 」，一句話引發網民瘋狂討論耳環造型、品牌與價格，「王菲耳環像洗衣凝珠」詞條在節目播出後10分鐘內衝上了微博熱搜第一。王菲的御用化妝師Zing也不得不出來幽默回應：「不要問，問就是大水滴反光」，更衝高了話題熱度。

據了解，這對耳環出自丹麥小眾奢侈品牌MONIES，名為Nia水滴耳環，官方售價240歐元（約284.4美元）。

品牌官網已修改簡介為王菲戴的水滴耳環。（取材自極目新聞）

值得一提的是，這已經是王菲連續第二年在春晚上靠一副耳環製造全民話題。2025年蛇年春晚，王菲同樣佩戴MONIES的「蝦片耳環」出圈，一度引爆飾品市場，成為當年爆款單品。王菲與MONIES的「緣分」再度被網友調侃為「春晚專屬CP」。

去年王菲配戴的耳飾被網友戲稱「蝦片」。（取材自長城網）

17日凌晨，MONIES品牌官網已悄悄更新產品頁面。在該耳環的描述欄，原有文字已被修改為「Faye Wong（王菲英文名）戴的Nia水滴耳環」，直接點名王菲，藉春晚熱度進行品牌宣傳。連續兩年的「耳環效應」，讓Monies這個原本只在時尚圈小眾流傳的品牌，徹底走進了中國大眾的視野。

當天中午，多家電商平台已上架用樹脂或壓克力做的「「王菲同款水滴耳環」，售價低至39.8元包郵。不過這些多為仿款或預售產品，標註預計3月3日前發貨。網民直呼：「王菲一戴，什麼都火」。