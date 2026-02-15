中戲3系主任相繼投案 網：閆學晶一句話幹掉一大片

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
閻學晶日前在直播中「哭窮」，稱兒子一家收入「就掙個幾十萬人民幣，無法維持家庭運轉」言論，引發爭議。(視頻截圖)

中國女演員閆學晶日前在直播中「哭窮」引發爭議，近日中央戲劇學院近日接連傳出高層主動投案消息，讓人聯想到閆學晶日前曾提到兒子「透過新疆班低分錄取中戲」，「閆學晶一句話幹掉一大片？」讓她再度上了熱搜。

繼院長郝戎、前表演系主任陳剛之後，表演系主任王鑫亦主動向紀檢監察部門投案。短短兩個月內三名重要管理層人員相繼投案，使這所中國頂尖藝術學府再度站上風口浪尖。

綜合媒體報導，輿論場中，一段與演員閆學晶有關的舊直播片段被重新翻出。此前閆學晶在直播中談及兒子升學經歷時，曾提到「透過新疆班低分錄取中戲」等說法。相關言論迅速引發外界質疑，中央戲劇學院隨後透過官方渠道回應，表示2012年並未設立所謂「新疆班」，並強調涉事學生是以北京生源身分正常錄取。

然而，隨著陳剛、王鑫相繼投案，這段舊言論再度被放大檢視。不少網友將兩者時間線加以交叉分析，質疑招生程序存在漏洞，甚至延伸猜測涉及錄取公平問題。相關話題迅速登上熱搜，討論熱度持續升溫。

值得注意的是，目前紀檢部門尚未公布三人投案的具體事由，也未有官方信息顯示與藝人子女錄取存在直接關聯，部分網路討論卻已出現擴散趨勢，將矛頭指向其他畢業於中戲的知名藝人，包括章子怡、孫紅雷、劉燁、梅婷、易烊千璽、胡先煦等人均被提及，引發「是否走後門」的無端揣測。

