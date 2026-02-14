我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

重構「母親」角色 50歲梅婷突破演技舒適圈

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「太平年」劇照。（取材自微博）
「太平年」劇照。（取材自微博）

50歲大陸女演員梅婷近日展現作為「大青衣」的表演功力，她在「太平年」和「生命樹」電視劇裡，不論是五代十國亂局中權傾一方的俞大娘子，還是扎根高原、面容粗糲的援藏醫師張勤勤，諸多評價認為，她重構刻板的「母親」的角色，有網友點讚梅婷走出舒適圈，在虎媽賽道擁有自己的一片天。

據澎湃新聞評論指出，在歷史大劇「太平年」中，梅婷飾演的俞大娘子是一個極具現代意識的「女梟雄」。俞大娘子在處理家族叛徒時，眼神中那種睥睨眾生的冷漠與轉身面對兒子時瞬間流露的複雜期許，被梅婷拿捏得絲絲入扣。梅婷演出了這位女性政治家的孤獨感，她首先是一方霸主，其次才是一個母親，兩個身分之間的拉扯，被梅婷 演繹出罕見的歷史主體感。

如果說俞大娘子是「雲端之上」的鷹，那麼「生命樹」中的張勤勤則是「泥土之中」的根。梅婷飾演的是一位援藏醫師，也是女主角白菊的養母。行醫時，她是果敢堅毅的院長，在家中，她是溫柔體貼的唯一大家長，帶著四個兒女對抗著高原的艱苦環境，這兩個角色跨越地域，相隔古今，內核卻是統一的，她們都是擁有獨立人格、擁有強大精神世界的女性。

梅婷曾在訪談中坦言自己是個「感性至上」的人，在職業選擇上卻展現出理性與清醒，她從不避諱眼角的細紋和皮膚的紋理，她那雙標誌性的黑眼圈，這些歲月痕跡反而成了她的演技加分項。她明白，在這個年紀，拚膠原蛋白是徒勞的，拚的是對生活的理解，是對角色靈魂的把控。

在「生命樹」中，梅婷飾演張勤勤。（取材自微博）
在「生命樹」中，梅婷飾演張勤勤。（取材自微博）

世報陪您半世紀

上一則

觀影說劇╱「追殺比爾」完整版首度公開 血腥大戰全彩呈現

下一則

甘迺迪與貝塞特傳奇愛戀 「愛情故事」影集惹家屬反彈

延伸閱讀

從「太平年」到「生命樹」 50歲梅婷演「虎媽」再翻紅

從「太平年」到「生命樹」 50歲梅婷演「虎媽」再翻紅
撕掉花瓶標籤…王楚然「成何體統」扮妖妃 演技UPUP獲讚

撕掉花瓶標籤…王楚然「成何體統」扮妖妃 演技UPUP獲讚
親手撕掉花瓶標籤…王楚然扮妖妃 喜感演技被讚「救劇關鍵」

親手撕掉花瓶標籤…王楚然扮妖妃 喜感演技被讚「救劇關鍵」
網傳侯明昊與孔雪兒戀情 雙方工作室火速發文闢謠

網傳侯明昊與孔雪兒戀情 雙方工作室火速發文闢謠

熱門新聞

27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00
余天(右起)、胡瓜、余祥銓積極準備「鑽石舞台」演唱會。圖／艾迪昇傳播提供

密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯

2026-02-10 12:03
艾希頓庫奇(左)和黛咪摩爾曾有過一段6年婚姻。（路透）

黛咪摩爾揭「床事3人行」惹怒前夫 庫奇一句話終和解

2026-02-09 01:21
言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返