重構「母親」角色 50歲梅婷突破演技舒適圈

「太平年」劇照。（取材自微博）

50歲大陸女演員梅婷近日展現作為「大青衣」的表演功力，她在「太平年」和「生命樹」電視劇裡，不論是五代十國亂局中權傾一方的俞大娘子，還是扎根高原、面容粗糲的援藏醫師張勤勤，諸多評價認為，她重構刻板的「母親」的角色，有網友點讚梅婷走出舒適圈，在虎媽賽道擁有自己的一片天。

據澎湃新聞評論指出，在歷史大劇「太平年」中，梅婷飾演的俞大娘子是一個極具現代意識的「女梟雄」。俞大娘子在處理家族叛徒時，眼神中那種睥睨眾生的冷漠與轉身面對兒子時瞬間流露的複雜期許，被梅婷拿捏得絲絲入扣。梅婷演出了這位女性政治家的孤獨感，她首先是一方霸主，其次才是一個母親，兩個身分之間的拉扯，被梅婷 演繹出罕見的歷史主體感。

如果說俞大娘子是「雲端之上」的鷹，那麼「生命樹」中的張勤勤則是「泥土之中」的根。梅婷飾演的是一位援藏醫師，也是女主角白菊的養母。行醫時，她是果敢堅毅的院長，在家中，她是溫柔體貼的唯一大家長，帶著四個兒女對抗著高原的艱苦環境，這兩個角色跨越地域，相隔古今，內核卻是統一的，她們都是擁有獨立人格、擁有強大精神世界的女性。