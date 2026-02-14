我的頻道

投資股市賠數百萬 馬梓涵從豪宅搬進出租屋

娛樂新聞組／即時報導
演員馬梓涵投資失利，從豪宅搬進出租屋。（取材自微博）

一句「朋友都說我把人生搞砸了」，揭開了演員馬梓涵從雲端跌落的現實。她在社交平台自曝，因股市投資虧損數百萬元，被迫從800平方米的豪宅搬進80平方米的出租屋。然而，伴隨這則落魄故事的，並非全是唏噓，她一句「所有的事都會過去」的淡然回應，意外成為輿論場中更具分量的註腳。

綜合媒體報導，這場人生轉折的背後，是兩次關鍵選擇的疊加。馬梓涵曾主演「歌舞青春」、「蘇菲日記」，並在「幸福從天而降」等劇中留下角色，在22歲的事業上升期選擇了隱婚。四年後，26歲的她離婚並毅然退出娛樂圈。為維持生計，作為「投資小白」的她，將全部積蓄投入股市，最終因缺乏專業知識和風險意識，虧損高達數百萬元，財務狀況急轉直下，不得不從豪宅遷入狹小出租屋。

報導指出，網友的審視迅速聚焦於她的兩次「失誤」：其一是在投資領域的盲目冒進，便全倉押注高風險股市；其二是在職業路徑上的過早抽離，於上升期隱婚退圈，導致演藝收入斷層，喪失抵禦後續財務風險的資本緩衝。

有網友表示，「這麼一個聽都沒聽過的演員，都有幾百萬，可想而知娛樂圈的收入多麼離譜…怪不得現在娛樂圈充斥著星二代…」、「特麼的，一個十八線不知名女演員都可以虧損幾百萬，娛樂圈錢還是太好賺了」；但也有網友替她加油打氣，表示「要有從頭再來的勇氣」、「比普通人幸福多了」。

