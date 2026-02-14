復合？炒作？宋軼打卡白敬亭同款餐廳 粉絲護主吵上熱搜

白敬亭與宋軼。（取材自微博）

大陸男星白敬亭 與大4歲女星宋軼自2022年被傳因戲生情「姊弟戀」，但去被爆「基本分了」；宋軼近日突發布在餐廳用餐照，背景與白敬亭近9個月前的餐廳相似，被疑兩人復合，引來白敬亭粉絲質疑宋軼炒作；宋軼改換上一張有愛心的卡通情侶共餐漫畫圖，又被解讀似在宣示主權，秒被白敬亭粉絲打臉，宋軼粉絲跳出來護主，兩方粉絲就互嗆、互扒上了熱搜。

白敬亭和宋軼2022年被傳拍「長風渡」因戲生情，頻繁穿情侶裝，互動親密，白敬亭被拍到帶宋軼疑回北京見父母。2023年6月，兩人合體掃樓時，白敬亭全程護著宋軼，摟肩、牽手等動作就像戀人；但兩人自2024年起互動減少；8月，宋軼宣傳新劇時刪除粉絲「何時結婚」提問，引發分手猜測。2025年白敬亭與「難哄」女主角章若楠 傳出曖昧，今年1月狗仔劉大錘在直播爆料，「白宋基本上應該就是分了」。

這回「打卡同款餐廳」掀波，網友看法不一；一派認為，特意在同一家店打卡上傳照片，可能代表兩人仍低調維持關係；另一派稱，兩張照片PO出的時間相隔9個月，難證明戀情仍持續，質疑宋軼蹭熱度。

同日，有網友發現宋軼抖音 取關白敬亭，其關注列表從3人（工作室、白敬亭、私密帳號）減至2人。2月14日，白敬亭工作室發布維權進展，起訴多名網路用戶，其中包括宋軼粉絲。粉絲則為「兩人究竟有沒有在一起、有沒有分手」在網上吵得不可開交。