觀影說劇／票房3天27萬 肖戰、趙露思包場救不了「替身拳手」

阿如那(左)、馬伯騫主演的電影「替身拳手」票房慘澹。(取材自微博)

由徐崢監製，李霄峰執導，阿如那、馬伯騫領銜主演的電影「替身拳手」，近期上映後遇冷，首日票房僅15萬元（人民幣，下同），上映3天累計不足27萬(約3.9萬美元)，與宣發階段「半個娛樂圈助陣」盛況形成巨大反差。據悉，肖戰、趙露思 等頂流皆包場支持。

「替身拳手」由在「狂飆」中表現出彩的配角阿如那擔綱，搭檔「偷偷藏不住」馬伯騫，以及胡軍、王耀慶、李雪琴等知名演員。但排片率從首日1.3%驟降至隔日0.9%，院線「一日遊」後基本消失。票房預測尚未出爐，但已被業界視為「血仆」。

「替身拳手」講述生活軌跡迥然相異的兩位少年田野（阿如那飾演）和陳火炬（馬伯騫飾演），因為有相同愛好結識為好友，卻一起被捲入一場精心設計的「替身騙局」。當夢想與現實的矛盾接踵而至，最好的朋友變成擂台上最強悍的對手，兩個少年決定用自己的雙拳擊破一切束縛，上演共同成長追逐理想的高燃勵志故事。

據看過的觀眾表示，阿如那的表演有驚喜，但更多人指出劇情過於套路化、人物扁平，結尾處理離譜，是「李霄峰導演最失水準之作」。還有網友懷疑票房慘淡或與徐崢因「囧媽」串流事件遭院線抵制有關。

據悉，徐崢在新冠疫情 期間，為了減少虧損，將自己導演並主演的電影「囧媽」賣給串流媒體，被指破壞整個行業規則，一度得罪了電影院 ，導致他出品的電影排片減少。