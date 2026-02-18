我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

2025最高分華語劇爆冷 「無盡的盡頭」奪冠

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
任素汐演出「無盡的盡頭」，後續獎項聲量被推上檯面。(取材自微博)
任素汐演出「無盡的盡頭」，後續獎項聲量被推上檯面。(取材自微博)

2025年最火的是哪一部劇？據搜狐娛樂報導，豆瓣2025年最高分華語劇集榜單，榜首以8.5高分領跑，卻並非「藏海傳」、「許我耀眼」、「生萬物」、「國色芳華」等爆款劇，而是多數觀眾相對陌生的「無盡的盡頭」奪冠。由於題材聚焦未成年人檢察體系、宣傳聲量不高，但播出後靠口碑擴散登頂，也讓主演任素汐的後續獎項聲量被推上檯面。

「無盡的盡頭」以檢察官林之桃、白恩宇為主線，圍繞未成年人檢察辦公室草創階段，兩人在辦理多起案件的過程中逐步建立互信，並形成「完善未成年人保護系統」的共同信念。該劇上線初期一度被部分觀眾誤以為會走職場感情線，但隨著劇情推進，「未檢三人組」始終以辦案與制度建構為核心，幾乎不靠情愛橋段拉熱度，反而以案件推理、法律知識與角色成長累積討論，被視為以「內容取勝」的黑馬。

角色表現也是口碑關鍵。任素汐飾演的林之桃被形容有清晰道德底線，因家庭因素選擇封存情感，卻在面對受害者時保持敏銳與行動力；高偉光飾演的白恩宇起初不理解未檢價值，後續在案件真相與個人信念拉扯中完成轉變；張小婉飾演的程薇則以討喜的性格與善良底色增加群像層次，讓整體敘事更具溫度。

「無盡的盡頭」由高偉光等人主演，題材聚焦未成年人檢察體系。(取材自微博)
「無盡的盡頭」由高偉光等人主演，題材聚焦未成年人檢察體系。(取材自微博)

前10名榜單中亦出現多部話題作，包括「異人之下之決戰！碧游村」、「沙塵暴」、「鵲刀門傳奇第二季」、「唐朝詭事錄之長安」、「國色芳華」、「沉默的榮耀」、「九重紫」等，有的自帶熱度、有的靠口碑出圈。

「無盡的盡頭」被認為屬於後者，在主演流量不突出的情況下仍拿下高分，凸顯題材與完成度的支撐力。

隨著高分登頂，外界也開始關注任素汐是否有望在獎季有所斬獲。

市場普遍認為她具備入圍白玉蘭最佳女主角的條件，但2026年競爭仍被形容激烈，包含楊冪「生萬物」、孫儷「蠻好的人生」等作品話題度與題材屬性皆具優勢，楊紫「生命樹」、趙麗穎「小城大事」亦被點名具備來勢。整體來看，榜單熱度與獎項走向仍可能因後續作品上線、口碑變化而持續洗牌。

「唐朝詭事錄之長安」靠口碑出圈。(取材自微博)
「唐朝詭事錄之長安」靠口碑出圈。(取材自微博)
「異人之下之決戰！碧游村」延續第一季的熱度。(取材自微博)
「異人之下之決戰！碧游村」延續第一季的熱度。(取材自微博)

世報陪您半世紀

國色芳華 楊紫 楊冪

上一則

手握高分劇… 趙麗穎登扛劇女神 楊紫、楊冪緊追在後

延伸閱讀

外公為援藏工程師 楊紫用生命詮釋高原女警

外公為援藏工程師 楊紫用生命詮釋高原女警
外公曾為援藏工程師…楊紫拒靠名氣「躺贏」用生命詮釋高原女警

外公曾為援藏工程師…楊紫拒靠名氣「躺贏」用生命詮釋高原女警
「生命樹」胡歌用3句話安撫暴走上句還乖乖掏錢 根本職場溝通聖經

「生命樹」胡歌用3句話安撫暴走上句還乖乖掏錢 根本職場溝通聖經
楊紫「生命樹」造型惹議 戴美瞳、偽素顏挨批破壞真實感

楊紫「生命樹」造型惹議 戴美瞳、偽素顏挨批破壞真實感

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
余天(右起)、胡瓜、余祥銓積極準備「鑽石舞台」演唱會。圖／艾迪昇傳播提供

密友爆費玉清人間蒸發 引退6年失聯

2026-02-10 12:03
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11
樊光耀（左起）、李劭婕、吳中天、隋棠、導演賴聲川、林依晨、張靜之、張本渝、梁正群出席舞台劇「暗戀桃花源」記者會。(記者王聰賢／攝影)

台男星娶陸女星10年 消失台演藝圈「欠一個交代」曝近況

2026-02-12 21:55
劉嘉玲(左圖)、看著老公梁朝偉一臉驚慌（右圖）。(摘自小紅書)

梁朝偉「眼神死求助臉」全網瘋傳 劉嘉玲站一旁看戲：自己處理

2026-02-11 18:57

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉