原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

古裝改編劇向來是影視市場的高風險題材，稍有不慎就容易引發原著粉反彈。不過近期有多部改編作品憑藉對原著精神的保留、選角貼合與敘事節奏穩定，累積「零差評」口碑，在劇迷圈持續發酵。根據搜狐娛樂、綜合網友討論，「流水迢迢」、「長相思」、「國色芳華」等6部作品被點名為近年較成功的古裝改編代表，也顯示市場對「尊重原著＋完成度高」的改編仍高度埋單。

「流水迢迢」由任嘉倫 、李蘭迪主演，改編自同名小說，以權謀與情感交織的多線敘事推進。劇中圍繞江慈、衛昭與裴琰三人的抉擇與對立，情感走向與人物動機被認為貼近原著設定。李蘭迪透過眼神與情緒層次呈現角色的善良與清醒，與任嘉倫飾演的衛昭形成鮮明張力，被不少觀眾視為角色塑造上的亮點。

奇幻古裝「長相思」第一季播出後口碑表現穩定，豆瓣評分7.8。楊紫 、張晚意領銜主演，劇情高度還原原著世界觀與人物關係，群像塑造完整。除男主表現受到肯定外，檀健次、鄧為等角色亦因人設鮮明累積討論度，使整體熱度延續。

暑期檔作品「長樂曲」由丁禹兮 、鄧恩熙主演，改編自「長安銅雀鳴」。該劇雖未走高反轉路線，但節奏明快、敘事扎實，加上選角新鮮，成功吸引觀眾持續追看。丁禹兮在活潑與內斂間的表演切換，也被認為撐起角色說服力。

「四海重明」與「度華年」則分別以仙俠與古偶為主軸。「四海重明」主打輕鬆清新風格，聚焦角色日常與群像互動；「度華年」採雙重生設定，趙今麥與張凌赫的年輕組合，讓畫面質感與視覺討論度提升，符合古偶核心受眾期待。