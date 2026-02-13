「歌聲先於動作」李一桐穿幫爆假唱 小年夜春晚翻車

李一桐（左）與陳哲遠搭檔演唱「我想要占據你」，被質疑假唱。（取材自微博）

2026年湖南衛視小年夜春晚的一首合唱，讓女星李一桐陷入了「假唱羅生門」。李一桐搭檔陳哲遠演唱「我想要占據你」時，多個鏡頭捕捉到「歌聲先於動作」的尷尬穿幫鏡頭，不少網友稱，李一桐手中的話筒（麥克風）還沒到嘴邊，歌聲就已經傳出好幾秒，還有口型與播出的歌詞明顯對不上節奏的情況，質疑李一桐假唱，相關話題火速登頂熱搜，成為當晚最受爭議的娛樂事件。

李一桐被質疑假唱。（視頻截圖）

綜合網易、南方娛樂網報導，李一桐與陳哲遠搭檔演唱「我想要占據你」的舞台，憑藉高顏值同框一度被視作晚會高光片段，卻傳出李一桐涉假唱爭議。網友發現，表演過程中，李一桐多次出現聲畫嚴重不同步的畫面，即歌聲已經清晰傳出，手中話筒卻還未舉到嘴邊；轉身互動時，話筒遠離嘴部，歌聲卻依舊穩定輸出；部分段落口型與歌詞明顯對不上，這些細節被觀眾實時錄屏傳播，成為假唱的直觀證據。

與同台搭檔形成鮮明對比的是，陳哲遠演唱時帶有現場氣息的輕微波動，真實演唱痕跡明顯。一真一假的反差，讓網友直言：「精緻的舞台包裝，抵不過最直白的穿幫，當觀眾是瞎子嗎？」。社交平台上，「李一桐假唱」相關話題評論區被「話筒未動歌聲已出」的吐槽刷屏，網友們接力留言：「不止我自己看到了」，並形容李一桐此次翻車成「大型社死現場」。

一時間，輿論分成了好幾派。批評者認為，如此明顯的穿幫暴露了敷衍的態度，「連對口型都沒認真完成」是專業素養的缺失。尤其作為跨界演出的演員，占用晚會歌手資源卻未呈現合格現場，引發了「專業人該做專業事」的討論。有網友將矛頭指向了播出平台，指湖南衛視等大型晚會疑長期默認讓非專業歌手「錄唱」，以規避直播風險，而此次導播未及時切換穿幫鏡頭，也被質疑是工作失職。

也有不少網友認為，大型晚會為了保障萬無一失的播出效果，對非專業歌手採用本人預錄音軌是常規操作，算不上「造假」，畢竟「音頻也是本人唱的」；況且，晚會表演重在視覺觀賞性和節日氛圍，「男帥女美」的養眼呈現已經達成了娛樂效果，不必過於苛求真唱。

截至目前，李一桐及團隊尚未對此事作出回應。