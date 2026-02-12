白鹿發49999元開播紅包秒被粉絲搶光 驚「這都啥手速」

白鹿在「唐宫奇案」中的扮相。（取材自微博）

大陸女星白鹿 為宣傳主演的電視劇「唐宮奇案」，於2026年2月8日通過微博 補發了總額達49999元（人民幣，下同）的「開播紅包」，引發粉絲熱烈反響，迅速提升了劇集熱度。白鹿此前調侃自己「記性愈來愈差」，忘記發放原定開播紅包，以全員可領的模式補發後，讓粉絲們大讚白鹿寵粉及幽默化解失誤之際，紛紛感嘆「只能誓死追劇」。

據中華網報導，白鹿此次以「有鳳來儀」為主題在當地預告下午2點會補發「大吉大利新年快樂」紅包，表達對粉絲支持的感謝，相關話題如「白鹿發開播紅包」、「白鹿有鳳來儀」等隨即登上熱搜。劇集在優酷平台獨播，白鹿飾演的李佩儀角色備受好評，線上線下形成「藝人與觀眾雙向奔赴」的互動氛圍。

部分用戶曬出搶到紅包的截圖，開心直呼「首次運氣爆棚」，白鹿還在評論區留言「這都啥手速」、「李佩儀帶出來的兵嗎？」，讓粉絲們樂開懷，戲稱「離開bmy（經紀公司）還有誰這麼寵粉」，並承諾支持「唐宮奇案」及待播劇「莫離」，有人甚至調侃「搶到不去看劇的倒霉一輩子」；但多數用戶因紅包「秒沒」而感到遺憾，結合劇中高虐劇情調侃「搶紅包失敗比追劇更心碎」。一些粉絲自發追加抽獎活動，例如自掏20元紅包鼓勵他人「買會員追劇或喝奶茶」，延續了話題熱度。

白鹿。（取材自微博）

有粉絲同步發起「雲包場」活動，助推優酷站內熱度突破7300。有網友稱，白鹿提前預告發放時間、全員可領的模式被媒體稱為「內娛劇宣標竿，感歎「碰到白鹿這種紅包發最大額、不設門檻、提前預告的演員，只能誓死追劇」。除了紅包外，白鹿還同步更換了微博自動回覆、頭像背景等劇宣元素，被讚「追著餵飯式寵粉」。

伴隨紅包發放，劇方同步統一角色名為「李青儀」，澄清早期「李佩儀」用名已廢止，避免觀眾混淆。

此次近5萬元紅包規模遠超常規明星劇宣（多為千元級），被娛樂帳號評價為「內娛劇宣紅包天花板」，稱白鹿「幽默化解失誤+高額寵粉」的組合策略，成為明星劇宣的新參考範式。