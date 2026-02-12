白鹿、孟子義等50明星 為何赴大孤山祈福？ 于正發文解釋

白鹿(圖)、孟子義、曾舜晞、陳鑫海四位明星一起去了大孤山，並在當地參與了繞樹、掛紅綢等祈福儀式。（取材自微博）

大陸明星白鹿 、孟子義等人日前現身位於遼寧丹東的大孤山參與繞樹等祈福儀式，引發關注。網友深扒發現，去過大孤山的明星名人至少超50人，其中不乏陳凱歌、章子怡、黃曉明 等大咖，還有涉肇逃的女星金晨。而于正發文解讀明星扎堆去大孤山的原因是「愛上一個地方的理由千千萬」，還說大孤山「地靈人傑」。這讓這讓網友們不淡定了，質疑「大孤山有高人在嗎？怎麼明星們都來了？」呼籲深挖。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

最近白鹿、孟子義、曾舜晞、陳鑫海四位明星一起去了大孤山，並在當地參與了繞樹、掛紅綢等祈福儀式，讓愈來愈多網友關注到了大孤山。一開始，大孤山是因為楊穎、金晨等人受到關注，後來據網友整理名單，發現近年去過大孤山的明星名人超過50人。

白鹿、孟子義(圖)、曾舜晞、陳鑫海四位明星一起去了大孤山，並在當地參與了繞樹、掛紅綢等祈福儀式。（取材自微博）

此前還有章子怡、黃曉明、張藝興、秦嵐、李乃文、辛柏青、郭京飛、黃景瑜等；有網友爆料稱，其中，李乃文半年內去過六次，黃曉明、羅晉、陳凱歌等人是前往參拜。還有曾志偉、梁家輝、關之琳 、方芳、張晨光、姜育恆等去過大孤山，可請港澳台藝人也來了。

白鹿、孟子義、曾舜晞、陳鑫海(圖)四位明星一起去了大孤山，並在當地參與了繞樹、掛紅綢等祈福儀式。（取材自微博）

而隨著白鹿老闆于正出面回應，並曬出大孤山具體定位之後，輿論意外升級。于正日前也發文稱自己去了大孤山，他坦言，「我極喜歡這個地靈人傑的地方，爬山是很好的運動，草莓、藍莓、海鮮又特別鮮美，何況還有美好的暢想和祈願」。他還說，「關於明星扎堆前往很多人有各種猜想，但我想說，我們愛上一個地方的理由千千萬。這是簡單的、自由的、美麗的」。

白鹿、孟子義、曾舜晞(圖)、陳鑫海四位明星一起去了大孤山，並在當地參與了繞樹、掛紅綢等祈福儀式。（取材自微博）

原本網友以為，會去大孤山的以「有事」的藝人為主，但看了名單後無法淡定了，尤其于正還說了「地靈人傑」，不禁驚呼「大孤山含明星量太高了」，好奇「這座大孤山是有高人嗎？怎麼明星都來？」、「于正是說這些明星都是去感受自然風光的？你信嗎？」；有網友調侃去過大孤山的明星陣容遠超日前舉辦的微博之夜，「明年微博之夜乾脆在大孤山辦了」。

有網友爆料稱，有人表示大孤山有大資本，明星紛紛前去拜碼頭。微妙的是，網友發現明星去的大孤山好像和普通人去的大孤山不一樣，他們去的地方並不對外開放；比如，于正自曝的定位地點是大孤山的玄都宮，但他在發文裡未提及。

資料顯示，玄都宮始建於唐代貞觀年間，後毀於戰亂，2007年原址重建並擴建；2017年，老子誕辰2588周年紀念活動在玄都宮舉辦，鍾鎮濤、關之琳等明星出席。但不只一位網友表示普通人進不去玄都宮，此說無法證實。