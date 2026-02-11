周慧敏首登央視春晚 與梁詠琪等10人大合唱 網：不怕走音了

58歲周慧敏被拍到參加2026年央視春晚彩排，將以十人女子合唱團成員的身分亮相。(取材自微博)

2026年央視春晚近日密集展開彩排，58歲港星周慧敏被拍到首次登台，她將以十人女子合唱團成員的身分亮相，與梁詠琪、薛凱琪、秦海璐、劉敏濤等女星一同表演。周慧敏路透照曝光後，引發觀眾對「玉女掌門人」凍齡狀態和節目陣容的熱議。

香港 01報導，周慧敏近日被拍到現身春晚彩排，從網上曝光照片可見，她穿著白色羽絨、戴白色口罩，在寒冬下全身包緊緊，但狀態極佳；見到聚集的粉絲，周慧敏一邊走一邊和他們打招呼，相當親民。

不少網友激讚周慧敏，「比現在那些所謂的頂流好太多」、「她年輕時是好多人的夢中情人」、「穩穩的凍齡女神」。不過，也有人擔心周慧敏重現「災難級」唱功。

近年來，周慧敏多次陷入走音爭議，包括2023年在美國演唱「痴心換情深」時，被指聲音不穩定，高音難以駕馭，且有明顯音準偏差和氣息不足問題；2024年、2025年上海、佛山等地的演唱會中，周慧敏也因咬字不清、氣息支撐不足遭受批評。