片酬5000萬人民幣…劉亦菲2年沒拍戲 堅持2點寧「罷工」

劉亦菲自「玫瑰的故事」後，已近800天未進組拍戲。(取材自微博)

被封為「神仙姐姐」的大陸女星劉亦菲 ，自2023年底拍完熱播劇「玫瑰的故事」後，長達2年、近800天未進組拍戲，她不接戲的原因近日在網路掀起討論。據分析，她並非沒有戲約，而是她對劇本品質與合作條件的高度堅持，讓多個合作案遲遲無法拍板。

綜合媒體報導，劉亦菲近年來三部劇「夢華錄」、「去有風的地方」、「玫瑰的故事」均是現象級爆款，她目前電視劇片酬已站上市場頂格，單部開價約5000萬人民幣(約727.3萬美元)，且標榜不降價。在影視市場資金緊縮、製作預算普遍下修的情況下，能同時符合她條件與市場現實的項目相對有限，不少原本洽談中的合作，最終因預算考量告吹。

近年，中國影視產業進入寒冬期，開拍項目明顯減少，演員曝光機會也隨之下滑。近期微博 流出一份「未進組演員天數排行」，其中排名第二的正是劉亦菲，未拍戲時間已超過兩年；第一名則是女星Angelababy 。

現年38歲的劉亦菲，2023年與霍建華合作的「玫瑰的故事」播出後，收視與話題表現亮眼，她飾演的「黃亦玫」角色掀起討論熱潮，也帶動多項品牌聯名合作。然而戲劇播畢後，她不僅未接拍新作，也鮮少公開露面。

對此，劉亦菲過去曾在訪談中坦言，自己並不追求作品數量，而是希望每一部都是「不得不去拍的戲」。她表示，現階段更在意角色是否能帶來新鮮感與創作刺激，寧願等待真正合適的劇本，也不願為了維持曝光而勉強進組。

不過，劉亦菲並非完全沒有戲約。據悉，「去有風的地方」第二季、「咸雪」以及「宴三合」等作品都曾傳出向她遞出邀約。其中，「去有風的地方」若原班人馬回歸，被看好再創話題；「咸雪」由名導李路操刀；「宴三合」則主打懸疑推理與情感救贖題材，話題性十足，但截至目前皆未定案。