我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

童星出道33歲男星猝逝 母悲痛證實兒罹患帶狀疱疹

「現在才剛開始」 3移民官拒為ICE殺人道歉

劉亦菲片酬高達5000萬 神仙姐姐堅持2點卡關「罷工」2年原因曝

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉亦菲人氣和身價都是演藝圈第一。(摘自劉亦菲微博)
劉亦菲人氣和身價都是演藝圈第一。(摘自劉亦菲微博)

被封為「神仙姐姐」的大陸女星劉亦菲近2年未再進組拍戲，不再接戲的原因近日在網路掀起討論。她自2023年底拍完話題陸劇「玫瑰的故事」後，至今未再推出新作品，引發外界關注。陸媒分析，並非戲約不足，而是她對劇本品質與合作條件的高度堅持，讓多個合作案遲遲無法拍板。

據陸媒披露，劉亦菲目前電視劇片酬已站上市場頂格，單部開價約5000萬人民幣（約723萬美元），且態度明確不願降價。在影視市場資金緊縮、製作預算普遍下修的情況下，能同時符合她條件與市場現實的項目相對有限，不少原本洽談中的合作，最終因預算考量而告吹。

近年中國影視產業進入寒冬期，開拍項目數量明顯減少，演員曝光機會也隨之下滑。近期微博流出一份「未進組演員天數排行」，其中排名第二的正是劉亦菲，未拍戲時間已超過兩年，再度引發網友熱議。

現年38歲的劉亦菲，2023年與霍建華合作的「玫瑰的故事」播出後，收視與話題表現亮眼，她飾演的「黃亦玫」角色掀起討論熱潮，也帶動多項品牌聯名合作。然而戲劇播畢後，她不僅未接拍新作，也鮮少公開露面，

對此，劉亦菲過去曾在訪談中坦言，自己並不追求作品數量，而是希望每一部都是「不得不去拍的戲」。她表示，現階段更在意角色是否能帶來新鮮感與創作刺激，寧願等待真正合適的劇本，也不願為了維持曝光而勉強進組。

不過，劉亦菲並非完全沒有戲約。陸媒點名，「去有風的地方」第二季、「咸雪」以及「宴三合」等作品都曾傳出向她遞出邀約。其中，「去有風的地方」若原班人馬回歸，被看好再創話題；「咸雪」由名導李路操刀；「宴三合」則主打懸疑推理與情感救贖題材，話題性十足，但截至目前皆未正式定案。

劉亦菲

上一則

日本男星神木隆之介 宣布與一般人士結婚

下一則

童星出道33歲男星猝逝 母悲痛證實「兒罹患帶狀疱疹」

延伸閱讀

義大利RAI體育台主管冬奧開幕轉播頻失言 記者罷工抗議

義大利RAI體育台主管冬奧開幕轉播頻失言 記者罷工抗議
西奈山、蒙特菲奧里醫院勞資達成協議 護士罷工有望結束

西奈山、蒙特菲奧里醫院勞資達成協議 護士罷工有望結束
劉亦菲逛街被拍 網讚糊圖也驚艷：五官清晰度像開了4K

劉亦菲逛街被拍 網讚糊圖也驚艷：五官清晰度像開了4K
糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
艾希頓庫奇(左)和黛咪摩爾曾有過一段6年婚姻。（路透）

黛咪摩爾揭「床事3人行」惹怒前夫 庫奇一句話終和解

2026-02-09 01:21

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
本周橫財不斷爆發 三大生肖「睡在錢堆上」

本周橫財不斷爆發 三大生肖「睡在錢堆上」
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返