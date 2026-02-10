我的頻道

紐約生存手冊／雪後開車先清車上積雪 違者恐觸法

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

和梁詠琪等10人大合唱… 周慧敏首登央視春晚 網笑：不怕走音了

娛樂新聞組／即時報導
周慧敏和守候的粉絲們打招呼，相當親民。(取材自微博)
2026年央視春晚近日密集展開彩排，58歲港星周慧敏被拍到首次登台，她將以十人女子合唱團成員的身分亮相，與梁詠琪、薛凱琪、秦海璐、劉敏濤等女星伊同表演。周慧敏路透照曝光後，引發觀眾對「玉女掌門人」凍齡狀態和節目陣容的熱議。

香港01報導，周慧敏近日被拍到現身春晚彩排，從網上曝光照片可見，她穿著白色羽絨、戴白色口罩，在寒冬下全身包緊緊，但狀態極佳。見到聚集的粉絲，周慧敏一邊走一邊和他們打招呼，相當親民。

不少網友激讚周慧敏，「比現在那些所謂的頂流好太多」、「她年輕時是好多人的夢中情人」、「穩穩的動齡女神」。不過，也有人擔心周慧敏重現「災難級」唱功。

近年來，周慧敏多次陷入走音爭議，包括2023年在美國演唱「痴心換情深」時，被指聲音不穩定，高音難以駕馭，且有明顯音準偏差和氣息不足問題；2024年、2025年上海、佛山等地的演唱會中，周慧敏也因咬字不清、氣息支撐不足遭受批評。

據悉，這是周慧敏首次登上央視春晚，此前僅於2017年參加過江蘇衛視春晚。這次她將和梁詠琪、薛凱琪、劉惜君、張鈞甯、劉敏濤、秦海璐等女星一同大合唱。有網友打趣說，「這次不怕走音了」。

