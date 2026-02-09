完勝…同框52歲楊千嬅 60歲劉嘉玲凍齡顏值惹驚嘆

楊千嬅(右)生日邀劉嘉玲一起慶生。(取材自Instagram)

香港 歌壇天后楊千嬅近日迎來52歲生日，向來人緣極佳的她，連日來與多位圈內好友相聚慶生，其中也包括女星劉嘉玲 。兩人合照曝光後，迅速引發網友熱烈討論，話題焦點更意外落在60歲的劉嘉玲身上，不少人驚呼她狀態驚人，完全看不出真實年齡。

生日聚會上，壽星楊千嬅身穿粉紅色休閒服，手捧生日蛋糕，臉上掛著幸福笑容；一旁的劉嘉玲則以黑色皮衣搭配珍珠項鍊亮相，懷中還抱著愛犬，整體造型高貴又不失時尚感。兩人頭靠著頭合影，互動自然親暱。

劉嘉玲事後將合照分享到小紅書，隨即掀起網友熱議，留言區一片讚嘆聲，不少人直呼她皮膚白皙緊緻，宛如「凍齡20年」，甚至有人笑稱她看起來比小8歲的楊千嬅還年輕，「沒有比較就沒有傷害」，也引來不少網友好奇詢問她的保養祕訣。

劉嘉玲年輕時就是公認的大美人，近年減少演出，生活步調相對悠閒，經常與丈夫梁朝偉 跑步、爬山，享受簡單日常，也多次被網友在街頭「野生捕獲」。她面對合照邀請向來來者不拒，親切作風同樣為她加分不少。

相較之下，楊千嬅近年曾因健康受到外界關注，過去被診斷出子宮肌瘤，生子時更曾面臨不小風險，一度引發討論。即便如此，她始終保持正面心態，持續活躍於演藝圈，這次生日與好友相聚，也展現輕鬆自在的好狀態。