我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃／MVP得主不是四分衛 海鷹沃克三世近28年跑衛第一人

寒流後遺症 紐約客電費、瓦斯費恐增10%

觀影說劇／「太平年」描繪亂世風雲 董勇重塑傳奇宰相馮道

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
董勇在「太平年」中飾演傳奇宰相馮道。(取材自微博)
董勇在「太平年」中飾演傳奇宰相馮道。(取材自微博)

近期熱播的歷史劇「太平年」中，五代後晉至北宋初年的亂世動蕩畫卷徐徐展開，而穿梭於這段歷史、串聯起各方勢力的關鍵人物，便是演員董勇飾演的傳奇宰相馮道。歷仕四朝十帝，在虎狼環伺的亂世中屹立不倒，馮道的生平與選擇歷來眾說紛紜。

新京報報導，董勇受訪時一語道破角色內核，「他的台詞一直講的是春播秋收，講的是民生。這是最打動我的一點」。從「北平無戰事」、「繁花」再到如今的「太平年」，董勇不同階段都能給觀眾留下印象深刻角色，他謙遜地將功勞歸功於編劇與導演。

董勇與「太平年」的緣分，始於與導演楊磊的兩次默契合作。拿到劇本後，董勇一口氣讀完，直呼驚艷：「我當時問導演，這是不是一個老頭寫的？沒想到編劇才40多歲，能寫出這麼有厚重感的文字。」楊磊詢問他想演哪個角色，董勇毫不猶豫選擇了馮道。董勇說，馮道身上的複雜性，正是他最想挖掘的。

為了貼合馮道的文人氣質與亂世生存智慧，董勇在身形、神態上做了全新設計。以往多演硬漢角色的他，向來身姿挺拔，而馮道是一位上了年紀、行動遲緩的文人，「我想像中的馮道，是40歲裝成50歲、50歲裝成60歲的樣子。」董勇解釋，這種「顯老」不是真的衰老，而是亂世中的自保之道。

「太平年」的台詞文白相間，頗具古韻，這對演員是巨大的挑戰，董勇直言：「對我的挑戰巨大，但我巨喜歡，這就是我心目中心心念念一直想演的歷史劇。」

繁花

上一則

黛咪摩爾揭「床事3人行」惹怒前夫 庫奇一句話終和解

下一則

74歲鄭則仕跑馬拉松 「一個原因」稱周潤發為師父

延伸閱讀

「世紀血案」導演徐琨華道歉 聲明全文曝光

「世紀血案」導演徐琨華道歉 聲明全文曝光
「太平年」扮傳奇宰相馮道 董勇：心心念念想演的歷史劇

「太平年」扮傳奇宰相馮道 董勇：心心念念想演的歷史劇
曾執導「三體」 「太平年」總導演：捨不得看最後一集劇本…

曾執導「三體」 「太平年」總導演：捨不得看最後一集劇本…
米蘭－柯蒂納冬奧將揭幕 場館挑戰、滑雪傳奇傷勢受矚

米蘭－柯蒂納冬奧將揭幕 場館挑戰、滑雪傳奇傷勢受矚

熱門新聞

言承旭(右)、周渝民(仔仔)也來大S雕像前。(記者沈昱嘉／攝影)

言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這一幕心痛「他真的都快碎了」

2026-02-02 23:07
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
具俊曄至今長駐愛妻墳前不肯離開。（取材自X／@allkpop）

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

2026-02-01 06:10
屈中恆(右起)、朱德剛」、涂善存宣傳舞台劇「在哪裡跌倒，就在哪裡躺一下」。(圖／全民大劇團提供)

屈中恆慘遭中國封殺失業 回台幫老婆「外送便當」近況曝光

2026-02-03 03:50
歐陽娜娜大膽嘗試露側乳剪裁禮服。(取材自微博)

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

2026-02-06 01:14
趙薇女兒小四月更新近況。(取材自小紅書)

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

2026-02-07 03:00

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動

實驗室能合成黃金、白銀？傳聞導致市場劇烈波動
食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說

食用好市多4.99美元烤雞安全嗎？專家這麼說
中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差

中國機器人產業泡沫跡象？「這兩者」被發現有巨大落差
比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F

比南極還冷 紐約今日最低溫3°F 部分地區體感-40°F