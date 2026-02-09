觀影說劇／「太平年」描繪亂世風雲 董勇重塑傳奇宰相馮道

董勇在「太平年」中飾演傳奇宰相馮道。(取材自微博)

近期熱播的歷史劇「太平年」中，五代後晉至北宋初年的亂世動蕩畫卷徐徐展開，而穿梭於這段歷史、串聯起各方勢力的關鍵人物，便是演員董勇飾演的傳奇宰相馮道。歷仕四朝十帝，在虎狼環伺的亂世中屹立不倒，馮道的生平與選擇歷來眾說紛紜。

新京報報導，董勇受訪時一語道破角色內核，「他的台詞一直講的是春播秋收，講的是民生。這是最打動我的一點」。從「北平無戰事」、「繁花 」再到如今的「太平年」，董勇不同階段都能給觀眾留下印象深刻角色，他謙遜地將功勞歸功於編劇與導演。

董勇與「太平年」的緣分，始於與導演楊磊的兩次默契合作。拿到劇本後，董勇一口氣讀完，直呼驚艷：「我當時問導演，這是不是一個老頭寫的？沒想到編劇才40多歲，能寫出這麼有厚重感的文字。」楊磊詢問他想演哪個角色，董勇毫不猶豫選擇了馮道。董勇說，馮道身上的複雜性，正是他最想挖掘的。

為了貼合馮道的文人氣質與亂世生存智慧，董勇在身形、神態上做了全新設計。以往多演硬漢角色的他，向來身姿挺拔，而馮道是一位上了年紀、行動遲緩的文人，「我想像中的馮道，是40歲裝成50歲、50歲裝成60歲的樣子。」董勇解釋，這種「顯老」不是真的衰老，而是亂世中的自保之道。

「太平年」的台詞文白相間，頗具古韻，這對演員是巨大的挑戰，董勇直言：「對我的挑戰巨大，但我巨喜歡，這就是我心目中心心念念一直想演的歷史劇。」