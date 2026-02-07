我的頻道

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

張凌赫又偷瞄白鹿 被翻白眼 「撕破臉分手」傳聞再起

娛樂新聞組／綜合報導
白鹿(前排左)與孟子義熱聊時，張凌赫(後排左)突然走過，她就把頭轉回正面。(取材自微博)

2026「微博之夜」日前落幕，明星互動依舊是網友熱議話題，尤其是曾經傳過緋聞的情侶。有畫面拍到，當晚白鹿與孟子義熱聊時，張凌赫突然走過，白鹿看到他瞬間轉頭迴避，全程未與張凌赫產生眼神交流，引發全網對兩人曾「撕破臉分手」的熱議。

白鹿與張凌赫2022年合作「寧安如夢」爆出假戲真做，被狗仔拍到同居、比愛心等親密互動，熱戀消息轟動一時，但2024年傳出分手。

分手後的兩人雖無工作交集，卻屢屢在大型典禮狹路相逢。繼去年12月愛奇藝尖叫之夜，張凌赫被抓包偷瞄白鹿，日前的「微博之夜」，張凌赫又被發現偷看了白鹿好幾次。其中一個場景是，白鹿正側身與孟子義親密交談，張凌赫突然從一旁走過，被發現忍不住偷瞄了白鹿一眼。白鹿見狀立刻結束聊天，把頭轉回正面時還翻了個白眼，瞬間冷臉。

網友結合兩人過往緋聞及長期避嫌背景，將白鹿的冷臉解讀為「刻意疏離」，「白年好赫」CP粉也認為此舉代表兩人關係徹底結束，並衍生出「撕破臉分手」、「恨海情天」、「轉頭即永別」相關話題。

還有眼尖網友發現，白鹿鄰座的女演員高葉一度轉頭觀察兩人互動，露出疑惑表情；孟子義狀態則是全程未察覺氣氛變化，繼續與白鹿熱聊。相關話題引起熱議。

據悉，白鹿因2025年的「白月梵星」、「北上」、「臨江仙」三部熱播劇積累的觀眾口碑，與劉宇寧共同獲得「微博年度受歡迎演員」稱號。她在發表得獎感言時，不忘感謝微博網友的陪伴和支持，強調不忘初心，繼續努力。

白鹿獲得「微博年度受歡迎演員」稱號。(取材自微博)

白鹿 微博 劉宇寧

