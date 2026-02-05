時隔16年再合作 楊冪、劉詩詩新片未上映眼神先交鋒

劉詩詩的眼神「含淚破碎」。(取材自微博)

張藝謀執導的國安題材電影「驚蟄無聲」預定春節 檔期上映，近日發布的「懟臉海報」中，楊冪 的「冷冽銳利」與劉詩詩 的「含淚破碎」不同眼神，形成強烈對比，引發全網熱議。

「驚蟄無聲」由易烊千璽、朱一龍、宋佳、楊冪主演，劉詩詩特別出演，講述中國重要情報遭到外洩，國安小組立即展開行動，誓要揪出背後的叛國者。

楊冪飾演的國安特工「白帆」有著雙重身分，白天是溫婉職場女性，夜晚切換冷峻特工模式。為貼合角色，她剪寸頭、減重10公斤，並接受21天格鬥與審訊訓練；劉詩詩飾演的「小玉」則是一個神祕角色，她淚珠欲落未落，呼應角色台詞「最不起眼的角落藏著重要碎片」。

據悉，這是楊冪與劉詩詩自「仙劍3」後，時隔16年來的再次合作，雖然官方未明確表示兩人是否有對手戲，但已掀起網友回憶殺。

「驚蟄無聲」將賣往英國與愛爾蘭地區，並與中國同一時間於農曆新年春節檔期上映。取得發行權的「Trinity CineAsia」董事總經理Cedric Behrel稱，「這是我們首次發行這位傳奇導演的作品。」