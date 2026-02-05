我的頻道

先把話說清楚 川習通話後都提台灣 分析：北京正為川習會鋪陳

麥克雞塊魚子醬只送不賣 麥當勞情人節限定

應對出軌渣夫佟大為 江疏影冷靜取證 網讚內娛原配清醒標竿

娛樂新聞組／綜合報導
佟大為罕見撕碎暖男標籤，演起渣夫。(取材自微博)
佟大為罕見撕碎暖男標籤，演起渣夫。(取材自微博)

由江疏影、佟大為主演的電視劇「夜色正濃」日前開播，因江疏影飾演的趙玫在劇中冷靜取證丈夫出軌、潑水反抗職場性騷擾等「反戀愛腦教科書」行為引爆話題，開播三天在網上掀起追劇熱潮。

新快報報導，「夜色正濃」講述一群在都市中謀求生存的人，在錯綜複雜的情感中逐漸迷失又找回自我，在各種考驗下堅守初心，最終成長為人生主角的故事。

從預告中可見，以情感為角度呈現出「夜色正濃」中各個角色間的複雜關係：丈夫與妻子、上司與下屬、同事與閨密等，在職場較量和情感漩渦中，誰能全身而退，誰又將笑到最後？並透過「希望周圍所有人都覺得我活得有尊嚴」、「我比任何人都可以做得更好」等台詞，凸顯角色的情感爆發，渲染出性格迥異的職場群像。

佟大為罕見撕碎暖男標籤，飾演的李東明表面是「完美丈夫」，實則出軌下屬喬海倫（閔清子飾演），他的名台詞「沒有我，妳能有今天？」揭露情感操控狂。

江疏影則顛覆柔美形象，主張「我強壯才是真的強」，在撞破丈夫出軌時不哭不鬧，第一時間拍照取證，被觀眾稱為「內娛原配清醒標竿」，她在劇中素顏擠地鐵、背二手包等細節，強化角色真實感。

江疏影被觀眾稱為「內娛原配清醒標竿」。(取材自微博)
江疏影被觀眾稱為「內娛原配清醒標竿」。(取材自微博)

