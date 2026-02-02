我的頻道

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

戲說從頭／愈虧卻愈賺 彭昱暢「年少有為」打造職場奇蹟

娛樂新聞組／綜合報導
「年少有為」由充滿喜感的彭昱暢(中)主演。(取材自微博)
「年少有為」由充滿喜感的彭昱暢(中)主演。(取材自微博)

由彭昱暢、林允主演的網劇「年少有為」近日開播，該劇以「反向成功學」建構出戲劇張力，一群「不按常理出牌」的人，在一次次「想輸卻贏」的荒誕征程中，將草台班子推向業界焦點。

揚子晚報報導，「年少有為」改編自作家青衫取醉小說「虧成首富從遊戲開始」，講述裴謙(彭昱暢飾演)在跌入職場低谷後，意外獲得一份「愈虧愈賺」的反常規投資協議，從遊戲創業起步，最後將草台班子「騰達遊戲」推向行業焦點。

在日前曝光的「負富得掙」版海報中，一群普通小人物被置於不斷下探的紅色箭頭上，在失衡與搖擺中應對命運推力，既呈現職場與創業的混亂現實，也隱含著「反著規則走」的輕喜內核。同步釋出的「地球職場奇觀」定檔預告，以偽紀錄片形式幽默解構春節前夕疲憊職場人的種種「保命」操作，與騰達公司提倡的鬆弛感職場形成絕妙反差。

劇中，彭昱暢飾演的裴謙打破常見創業男主設定，他並非「天降菁英」或「逆襲卷王」，而是在一心擺爛、想退場的過程中，被現實一次次推向更大舞台。林允飾演的林晚雖是懷抱理想的富家千金，卻甘願勤懇耕耘，二人成為這套反套路成功學的關鍵變量，成長與情感的碰撞也逐漸形成最具張力的劇情線之一。

此外，劉冠麟飾演的黃思博作為騰達早期成員，以其「過度」揣摩老闆意圖的職場自覺，為遊戲帶來意外亮點。

不同性格、不同處境的人匯聚一處，使騰達不只是一家公司，更像是一群人在現實夾縫中臨時搭建起的避風港，為劇集的群像表達注入了更厚實的生活質感與戲劇重量。

春節

