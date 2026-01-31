55歲吳奇隆凍齡靠自律 高強度健身影片一鏡到底

吳奇隆的爆炸頭令人驚嚇。（取材自微博）

55歲吳奇隆 和小17歲大陸女星劉詩詩 結婚11年，兒子步步快7歲。他是輔大體育系畢業，也是柔道、跆拳道 好手，自今年1月起，密集與大陸奧運體操金牌得主邢傲偉攜手，在「隆行天下健身小課堂」，一鏡到底拍攝高強度健身影片。

吳奇隆在各支影片中都不諱言自己已到中年，必須加強訓練，顯示凍齡其實來自於自律。為了吸睛，還頭頂黑人捲捲頭，一路跳到最後，雖然略顯氣喘吁吁，但不至於上氣不接下氣。這是他為了節目而扮的「復古迪斯可」造型，搭配經典歌曲「青蘋果樂園」改編版，連觀眾都驚嘆：「老大，你這拖把頭是哪弄來的，為了讓我們跟練也是煞費苦心了。」

吳奇隆（左）和奧運金牌好手邢傲偉拍片時承認自己已步入中年。（取材自微博）

吳奇隆跆拳道黑帶五段、柔道黑帶二段，曾入選國家培訓隊，但因受傷，加上要為父親還債，才放棄選手生涯，進演藝圈成為「小虎隊」。其實早在五年前，他就跟小12歲的邢傲偉挑戰空中一字馬，兩人的腿一字擺開讓人驚艷，當時有粉絲盲目討好吳奇隆，說他的一字腿比邢傲偉好看，還遭喝斥：「瞎說。」

吳奇隆教大家瘦腰臀。（取材自微博）

這回和邢傲偉同拍短片，吳奇隆強調一鏡到底零剪輯，要求一塊做四組動作，吳奇隆運動時，邢傲偉補充指導，加強短片的專業性，其中「4分鐘Tabata跟練版」因為時間短又有效果，曾被團隊提及「千萬人要的跟練版來了」，但他們不忘提醒觀眾不要隨意模仿一字馬，免得受傷。