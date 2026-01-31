「失業6天」張學友驚喜宣布將接演音樂劇

我的頻道

記者林士傑／即時報導
暫時「失業」的張學友內心百感交集。(取材自臉書)

張學友2年多來全心投入「60+」世界巡演，上周在香港以第324場畫下句點，打趣稱自己成為失業人士。內心百感交集的他，昨天透過唱片公司環球音樂社群抒發心聲，一句「再見不會太遙遠」埋下伏筆，讓粉絲欣喜萬分，據了解他將打造全新的音樂劇。

他不只以324場巡演刷新個人紀錄，也連莊成為單輪巡演最多場次的華語歌手，昨天是巡演結束後的第6天，一起床發現自己還在家，讓他真正意識到演唱會真的结束了，「一直還有個錯覺一個禮拜就可以和大家再見面，2年7個月已經成為了習慣，能接受巡演結束的事實，適應還是需要一點時間」。

張學友透過親筆信表達對全球的粉絲以及觀眾致謝，是大家共同讓他有了一場很美、很美的夢，他說：「夢裡我是被需要的，被愛的，被捧在手心的，可以恣意地去尋找、去嘗試、去做我最愛的唱歌表演，感謝大家的支持和寵愛！是夢就會醒，我懂！」話雖如此，暫時「失業」的他直呼很想大家，「再見，親愛的朋友們，再見不會太遙遠」。

他透露目前除了享受日常生活之外，也積極地開始打造另一個夢，並在農曆年前送上真摯祝福，「記得演唱會上我說得最多的話，大意是『希望大家好好生活，每日都是健康開心的』，這的確是我對大家最衷心的祝願，願我所願皆成真」。

馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

2026-01-28 07:00
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27
趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

2026-01-27 03:30
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

復出無望？ 趙薇凌晨「美美」空降直播間… 10分鐘後「黑屏」了

2026-01-29 20:35
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50

