「失業6天」張學友驚喜宣布將接演音樂劇

暫時「失業」的張學友內心百感交集。(取材自臉書)

張學友2年多來全心投入「60+」世界巡演，上周在香港 以第324場畫下句點，打趣稱自己成為失業人士。內心百感交集的他，昨天透過唱片公司環球音樂社群抒發心聲，一句「再見不會太遙遠」埋下伏筆，讓粉絲欣喜萬分，據了解他將打造全新的音樂劇。

他不只以324場巡演刷新個人紀錄，也連莊成為單輪巡演最多場次的華語歌手，昨天是巡演結束後的第6天，一起床發現自己還在家，讓他真正意識到演唱會真的结束了，「一直還有個錯覺一個禮拜就可以和大家再見面，2年7個月已經成為了習慣，能接受巡演結束的事實，適應還是需要一點時間」。

張學友透過親筆信表達對全球的粉絲以及觀眾致謝，是大家共同讓他有了一場很美、很美的夢，他說：「夢裡我是被需要的，被愛的，被捧在手心的，可以恣意地去尋找、去嘗試、去做我最愛的唱歌表演，感謝大家的支持和寵愛！是夢就會醒，我懂！」話雖如此，暫時「失業」的他直呼很想大家，「再見，親愛的朋友們，再見不會太遙遠」。

他透露目前除了享受日常生活之外，也積極地開始打造另一個夢，並在農曆年前送上真摯祝福，「記得演唱會上我說得最多的話，大意是『希望大家好好生活，每日都是健康開心的』，這的確是我對大家最衷心的祝願，願我所願皆成真」。