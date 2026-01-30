趙薇復出無望? 空降直播10分鐘後 突遭斷訊封號

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)
趙薇空降直播間，沒想到遭「秒殺」。(取材自微博)

遭封殺逾四年的大陸女星趙薇，近日試圖透過「空降」自己的紅酒品牌直播間復出，沒想到她才一露面，直播訊號即遭平台切斷，突然黑屏，相關帳號也迅速遭封禁。其實，這不是她第一次試水溫，前她曾以未出鏡「獻聲」方式出現在直播間。經此一事，業內人士分析，趙薇想藉網路復出的算盤可說無望。

當天，趙薇無預告空降「夢隴酒莊」直播間，畫面中的她妝容精緻、情緒亢奮，與女主播頻繁貼臉、親吻並牽手互動，引發部分網友質疑「公眾人物須注意分寸」。接著，直播進行約十分鐘後突然中斷，平台強制關閉直播間。

這次直播被業界視為對復出邊界的試探，但平台依據監管部門對劣跡藝人的管控政策，立即中斷直播以規避風險。值得注意的是，直播全程未被主流平台記錄，官方未發布回放或聲明，靠的是網友二次傳播。

事後，趙薇在粉絲群以錄音訊息安撫大家，表示之後不能再用這樣的方式連線。

其實，趙薇曾不只一次在自家酒莊直播間不露臉、只「獻聲」。當時，趙薇說「選特定的日子連連線」，還提到「有很多愛我的人在這裡，有愛的地方就是人最想存在的地方」，被解讀為有意重新回到大眾視線。

中國官媒近日才發表評論，以「讓違規復出的劣跡藝人沒市場、無流量」為目標，指向性明顯。文中稱，「劣跡藝人」線上線下違規復出的現象屢屢發生，譬如下沉縣域商演撈金、直播間改名換姓帶貨、打公益旗號洗白等行為，均屬觸碰公序良俗底線。

趙薇此次直播遭到「秒殺」，外界普遍認為她想復出的空間相當有限。也有粉絲建議，她如果真的想回到大眾視野，不妨向范冰冰一樣轉往海外，或許有機會東山再起。

