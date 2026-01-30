18歲大兒子被指「隱形人」 白百何罕曬正面合照

我的頻道

記者趙大智／綜合報導
白百何（左）和18歲大兒子「元寶」同款美甲。（取材自微博）
41歲大陸女星白百何以電影「失戀33天」成名，近期參演「尋秦記」。她與前夫陳羽凡育有一子，再婚後曾被指將其變成「隱形人」，近日難得秀出與兒子「元寶」正面合照，母子為慶祝他18歲生日一塊去攀岩，手上還是同款美甲。攀岩時要填緊急聯絡人，元寶主動開口：「媽媽，妳可以填了。」從被保護者成為可以保護媽媽的人。

白百何發文說：「睡覺前，展示魔術的寶哥。我說咱倆就是主打一個你演我也演，我看不見，你超自信。」雖說不是太明確清楚，但看得出母子如朋友，互動親密。

白百何曾有兩段婚姻，第一段跟音樂人陳羽凡育有外號「元寶」的兒子陳盛桐；之後跟大學時期舊愛、導演張思麟再婚，再育一子。不知是否避免成為焦點，白百何和新任老公都很低調，但去年難得公開跟小兒子的生活照，是生下他後首次公開照片，只是臉孔仍巧妙遮住。當時管很寬的網友說大兒子「元寶」快成年，怎麼不見他不出現在媽媽身邊？

元寶身高約190公分，微捲長髮配金絲眼鏡，網傳他就讀柏克萊音樂學院但未獲證實。2022年，當時14歲的元寶身高首次超越媽媽的171公分。兩年後，白百何抒發天下媽媽的感慨：「（兒子）有自己的小世界了，有事才約媽媽出門。」如今終於等到兒子成年，曾經歷婚姻風暴、人生低谷的她想必更有感觸。多年來白百何拒絕讓兒子上親子綜藝節目，就是想讓兩個兒子都保有隱私。

