離婚4年同框…黃曉明、baby帶兒遊迪士尼 網喊「復合」

Angelababy被喊話復合黃曉明。(取材自微博)

大陸知名男星黃曉明 與女星Angelababy 自2022年離婚後，兩人共同扶養兒子「小海綿」，雙方至今仍持續聯繫與互動但罕見同框。近日，兩人被發現帶著兒子小海綿現身上海迪士尼 樂園，全程互動自然，引發熱議，相關話題登上熱搜。

娛樂博主「劉小花娛樂現場」日前上傳一段影片，畫面中可見，小海綿頭戴老虎帽，牽著媽媽的手有說有笑，穿著黑色羽絨服的黃曉明則走在前面引路，手中提著所有重物。但所有照片均未曝光小海綿正臉，延續黃曉明和Baby長期堅持的隱私保護原則。

從曝光的照片可見，三人當天刻意以低調裝扮現身，皆身穿深色系服裝，並搭配帽子與口罩，盡量降低被認出的機率。不過，年僅9歲的小海綿神情輕鬆活潑，緊牽著母親的手在園區內遊走，顯得格外醒目。

當天行程結束後，Baby默契的將手中提袋遞給黃曉明，並在跟其他人道別後帶著兒子先行離開，兩人全程雖未說一句話，但動作自然，被網友稱為「離異家庭育兒範本」；相關畫面在網路上流傳後，部分網友對兩人關係是否出現變化的揣測，甚至被解讀為復合跡象。不過，也有不少人認為，雙方僅是基於孩子成長與陪伴需求，維持良好互動，並無其他延伸含義。