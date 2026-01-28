向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

馬伊琍和吳昊宸並非首次傳緋聞。(取材自微博)

去年底，向太在一場直播閒聊中，意外透露馬伊琍 已經低調再婚，只是尚未公開，向太還解釋了自己被稱為馬伊琍「姑姑」的由來——通過文章曾認李連杰 為乾爹。反觀她的前夫文章，與如今神采奕奕的馬伊琍相較，可謂判若雲泥。網友翻遍細節才發現，馬伊琍近年出席活動總戴左手無名指素圈戒指，跨年合照裡還有神秘男性身影，推測原來幸福早有預兆。

49歲馬伊琍與小八歲演員文章相識於電視劇「錦衣衛」劇組，兩人2008年結婚，育有二女。但在馬伊琍懷孕期間，文章爆出軌女演員姚笛，兩人於2019年離婚，结束了11年婚姻。

離婚後，文章聲勢大不如前，馬伊琍則在事業上一路前進，事業開花結果。

2024年，電視劇「繁花 」中那位精乾俐落又重情重義的上海老闆娘玲子；在「我的阿勒泰」中，馬伊琍的表演不僅收穫豆瓣8.9高分與收視長虹，相關話題也多次登上文娛頭條。

反觀41歲文章離婚7年後事業一蹶不振，昔日「失戀33天」意氣風發男神，只能靠小劇場話劇勉強維生，網傳近照文章滿頭白髮外貌蒼老如60歲大叔，還被拍到因醉酒失態需女友攙扶下樓的畫面。與49歲馬伊琍新劇暴紅、隱婚成天差地別結局。

至於馬伊琍再婚對象的身份，網路眾說紛紜，焦點一度聚焦在曾合作電影「找到你」的小17歲演員吳昊宸身上——兩人多次被拍同框出行，馬伊琍更在他生日當天留言「一切都是最好的安排」，但兩人皆未對此回應。