「芬芳喜事」任豪突破扮女裝 李嘉琦樂得狂拍照

記者陳慧貞／綜合報導
李嘉琦(左)、任豪在「芬芳喜事」中共結連理。(圖／愛爾達電視提供)
李嘉琦(左)、任豪在「芬芳喜事」中共結連理。(圖／愛爾達電視提供)

由李嘉琦、任豪主演，古裝輕喜劇「芬芳喜事」作為熱播前作「蘭閨喜事」的姐妹作，自開播以來，以創新輕鬆的敘事風格與人物魅力迅速吸引大批劇迷收看。「芬芳喜事」延續「蘭閨喜事」的幽默基調，客棧女掌櫃與茶商少爺展開一段啼笑皆非的婚姻生活，打造「先婚後愛」的浪漫與歡樂笑料。

繼「蘭閨喜事」後，兩人再度搭擋演出，在騰訊視頻「出戲」的訪問中，被問到再合作是否更熟悉？李嘉琦先說：「確實，現在再看到豪（任豪）就是很親切，每次看到他就像是許久未見的家人一樣。」一旁任豪則開玩笑說：「就像看到『長輩』。」讓李嘉琦聞言忍不住伸出拳頭作勢要揍他，兩人的好交情不言而喻。

對於合作前後對彼此的印象是否有變化？李嘉琦說：「我第一次見到豪哥（任豪）時，他其實跟不熟的人不太講話，感覺我們倆都很害羞，但隨著我們認識時間加長，他在我面前就更活潑了，經常會有一些『豪式』幽默跑出來。」她還補充說感覺就是有這樣的幽默感，所以才讓他創造出專屬的「經坎」。

兩人除了展現二搭的絕佳默契外，任豪在「芬芳喜事」中也有「扮女裝」的大突破戲分，回憶當時拍攝狀況，李嘉琦笑說：「他一換上女裝就很恨不得馬上藏起來，但他越這樣，我就越興奮，想要給他拍照，拍完也會一直問『好不好看啊？』，就是會一直煩他。」她爆料期間還拉著任豪拍了很多自拍照，「基本他越不想幹嘛，我就越想拉著他做」。

聽著李嘉琦大聊特聊，任豪僅稱：「其實就是工作，也沒有做什麼心理建設。」雖只是酷酷地說了一句，卻被發現他嘴角上揚30度，手頻頻摸著自己的脖子，李嘉琦笑說代表他其實覺得有點尷尬，兩人之間自然的互動也讓主持人直呼「你們現在的互動，我就像在看劇一樣」。

霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（美聯社）

這位奧斯卡影后也要搬離美國前往歐洲「相當興奮」

2026-01-26 14:27
趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

2026-01-27 03:30

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

