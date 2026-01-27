中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

我的頻道

記者陳慧貞／即時報導
趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）
趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）

中國女星趙櫻子因演出電視劇「因為愛情有多美」中的「林多美」走紅，近日她在直播中直接拍桌飆罵遲到1小時的助理，過程全曝光，網看傻「誰罵人一直盯著直播間」質疑炒作，她則稱：「人都有生氣的時候，誰能保證情緒永遠穩定？」引發網友熱烈討論。

趙櫻子26日開直播時與粉絲互動，助理因遲到1小時，又辯稱因有朋友來訪「才說了兩句話」，推託之詞令趙櫻子當場震怒，氣到拍桌：「就說兩句話我等了你1個小時！」接著即痛批

「我花錢請你來，就是讓我乾等嗎？」，指責對方連基本都做不好，「永遠都在拖節奏」，更怒氣沖沖沖掀助理的底，爆料曾發現助理在上班時間跑去睡覺。

她強調自己不愛生氣，「我就覺得一生氣我少活10年，我不想生這個氣啊！」接著愈說愈火大，直言花錢發薪水，員工就該盡基本責任，「主要你工作沒到位，是不是你的問題？」不過，趙櫻子飆罵中提及「月付數十萬薪資」的真實性和整件事的動機，遭到網友質疑，對應她過去的炒作爭議，例如紅毯假摔、假求婚等，網友吐槽「罵助理」應為刻意為流量做戲，紛紛留言：「這種東西在鏡頭面前就不好了」、「誰罵人一直盯著直播間」、「這戲碼看太多，真委屈還是炒流量？」引來熱議。

趙櫻子因演出「因為愛情有多美」中的「林多美」走紅。（取材自微博）
趙櫻子因演出「因為愛情有多美」中的「林多美」走紅。（取材自微博）

