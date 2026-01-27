中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

趙櫻子直播飆罵助理。（取材自微博）

中國女星趙櫻子因演出電視劇「因為愛情有多美」中的「林多美」走紅，近日她在直播中直接拍桌飆罵遲到1小時的助理，過程全曝光，網看傻「誰罵人一直盯著直播間」質疑炒作，她則稱：「人都有生氣的時候，誰能保證情緒永遠穩定？」引發網友熱烈討論。

趙櫻子26日開直播時與粉絲互動，助理因遲到1小時，又辯稱因有朋友來訪「才說了兩句話」，推託之詞令趙櫻子當場震怒，氣到拍桌：「就說兩句話我等了你1個小時！」接著即痛批

「我花錢請你來，就是讓我乾等嗎？」，指責對方連基本都做不好，「永遠都在拖節奏」，更怒氣沖沖沖掀助理的底，爆料曾發現助理在上班時間跑去睡覺。