白敬亭、宋軼分了？ 狗仔爆私下零互動

記者陳慧貞／綜合報導
白敬亭(左)、宋軼因合作「長風渡」傳出戀情。（取材自微博）
白敬亭(左)、宋軼因合作「長風渡」傳出戀情。（取材自微博）

中國男星白敬亭近年來憑藉「開端」、「卿卿日常」、「長風渡」及2025年的「難哄」、「不眠日」等作品，晉升為實力與人氣兼具「現偶男神」，演藝事業如日中天，感情生活也備受關注，他與女星宋軼緋聞傳了多年，但雙方始終未正面認愛。近日，知名狗仔劉大錘在直播中爆料兩人已分手，引發網友熱議，該話題也一舉衝上微博熱搜。

32歲白敬亭與大4歲女星宋軼因合作「長風渡」傳出假戲真做，2022年，男方被拍帶著女方到北京家吃飯、見父母，但這段戀情傳了三年多，甚至有傳兩人數度分合，但任憑緋聞傳得沸沸揚揚，雙方始終沒人出面回應。

近日，狗仔劉大錘在直播爆料，「白宋基本上應該就是分了，你知道最近兩人是一個什麼狀態嗎？基本上也就這樣了，即使沒有行程他們也不會湊一塊兒了。」亦即兩邊零互動，早已淡出彼此生活。

還有報導指出，去年5月，白敬亭、宋軼互相取消關注，去年8月，宋軼與丞磊私下聚餐，被拍到有互幫對方抹奶油的親暱舉動，看似為合作的「與晉長安」炒作造勢。白敬亭則與「難哄」女主角章若楠傳出曖昧，女方在跨年夜vlog穿插一曲「給未來的自己」，竟和白敬亭的影片配樂一樣。

白敬亭 章若楠 微博

