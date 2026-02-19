「鏢人」3代明星演過391個打仔 被譽華語影壇「最後武林盛宴」

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
惠英紅出演過的動作片數量達83部。（取材自微博）
由袁和平執導的武俠動作巨製「鏢人：風起大漠」（簡稱「鏢人」）定檔大年初二上映，該片最引人關注的便是演員陣容，有媒體統計，「鏢人」三代演員曾經出演過的動作片數據，達391個角色，而他們在大銀幕上的身手幻影，更是構成了一部華語武俠動作片的「活歷史」。

新京報報導，從武俠動作片宗師級引領者李連杰和惠英紅，到中生代中堅力量吳京和謝霆鋒，再到新生代傳承者此沙、于適等，不同時代武俠人懷揣著對武俠動作電影的情懷，在電影「鏢人」中齊聚。

三代演員可分為60後「宗師代」、70至80年後「中堅代」以及90至00後「新生代」，代表演員包括梁家輝、于榮光、惠英紅、李連杰、吳京、張晉、謝霆鋒、文俊輝、于適、此沙等。

其中，年齡最大的梁家輝共演過46部動作片，代表作包括「新龍門客棧」、「東邪西毒」、「捕風捉影」；出演數量83部、堪稱數量最多的惠英紅，代表作有「木棉袈裟」、「東方不敗之風雲再起」、「少年黃飛鴻之鐵馬騮」；總票房冠軍、達98.02億元的吳京，代表作則包括「殺破狼」、「戰狼」、「長津湖」等。

「鏢人」不僅是李連杰暌違15年再挑戰古裝武俠片，更是他為了力挺師弟吳京的「圓夢之作」，加上導演袁和平已81歲，連吳京都說這或許是華語影壇「最後武林盛宴」。

