短劇男神翻車？ 去年「捲劈腿」如今被爆涉毒 何健麒說話了…

娛樂新聞組／即時報導
帥氣的何健麒演過許多膾炙人口的短劇。(取材自微博)
被列為「短劇F4」之一的大陸短劇演員何健麒，憑藉「深情誘引」、「繁花如夢」、「落花時節又逢君」走紅，但去年捲入劈腿風波，遭知名製作人于正換角，失去演出「玉茗茶骨」機會。近日，他又遭前女友實名舉報染毒、約砲同戲女星。對此，何健麒的工作室迅速作出回應，發布嚴正聲明並報案，否認所有指控。

自稱何健麒前女友的網友「何健麒的債」日前實名舉報何健麒涉毒。指控內容包括2021年同居期間多次吸毒；2021年10月因涉毒被北京海淀警方帶走，接受尿檢、血檢和毛髮檢測，辦案記錄留存於公安執法辦案管理中心；為掩蓋檢測痕跡剃髮，後期以接髮辮子造型掩飾。

隨後，何健麒工作室發聲明回應，稱該用戶發布不實信息、捏造虛假事實誹謗，已向公安局報案追究該用戶誹謗罪相關刑事責任。何健麒本人也發微博回應，「別搞我啦，造謠你都得有個譜啊」。

而女網友在遭何健麒反駁後，再度發文駁斥，「以上所述皆為本人親眼目睹，親身經歷，願接受一切核查質證！還有，姐不缺錢！ 」

何健麒雖遭舉報涉毒，但主演短劇「君心似疾」1月26日照常上線。不過，彈幕出現抵制言論，不少網友質疑，「劣跡藝人也能演短劇」、「大家還看得下去嗎」，但也有人替他緩頰，表示「在沒有實證前，不該輕易以訛傳訛」。

霍建華現身台北早餐店，一舉動粉絲暖爆。圖／摘自微博

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

2026-01-21 10:32
大衛貝克漢在安撫維多利亞貝的情緒，兒子布魯克林和妻子妮可拉尷尬在一旁。（美臉社）

貝嫂在長子婚宴秀不雅動作 拒媳婦搶風頭「超臭臉」

2026-01-20 19:58
霍諾德（Alex Honnold）21日選在雨天徒手攀爬台灣台北101大樓一小段，為1月24日正式攀爬做準備。 （中通社）

霍諾德零防護爬101 失手就是死…Netflix「一招」防墜落

2026-01-23 17:33
王祖賢現身美國，眼睛明顯需要吃力才能張開。(取材自魯中晨報)

58歲王祖賢罕見露面 雙眼腫到睜不開 親揭引退22年真實原因

2026-01-04 19:50
梁朝偉在德國拍片時，愛上當地的冰淇淋。(取材自微博)

吃不慣德國食物… 梁朝偉拍「寂靜的朋友」 自爆天天吃冰淇淋

2026-01-24 07:00
左起：貝克漢及其妻維多利亞、其子布魯克林與妻子妮可拉。(美聯社)

遭子控「不良父母」6罪狀 貝克漢外遇「傳奇小三」補刀

2026-01-21 08:56

