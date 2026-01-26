陷代孕、小三風波 張雨綺錄春晚 網喊抵制灌爆遼寧衛視

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
張雨綺錄製遼寧衛視春晚造型曝光，她身著白色羽絨服，搭配了一頭奶奶灰造型，網紅感十足。（視頻截圖）
馬年春晚近日在各地彩排，許多藝人現身的同時，涉及爭議也被放大檢視，陷「代孕」、「小三」風波但至今未公開回應的女星張雨綺就是其一。近日，她參加錄製遼寧衛視春晚，遼寧衛視官方微博評論區頓時湧進大批網民留言抵制她。據最新消息，張雨綺已經退出遼寧春晚。

據報導，張雨綺近日錄製遼寧衛視春晚造型路透曝光，她身著白色羽絨服，搭配了一頭奶奶灰造型，網紅感十足。

隨後網民開始大量刷屏她的醜聞爭議表示抵制，遼寧衛視官博淪陷，其間出現不少「山海有情，代孕入刑」、「拒絕劣跡藝人登台」的呼籲。同時，有網民發現于適也參與了遼寧衛視春晚錄製，恍然大悟粉絲這一出是來「報仇」了。

此前，張雨綺在脫口秀內涵于適劈腿導致男方陷入輿論爭議，迄今未公開說明，于適粉絲們不滿已久，此次紛紛湧進遼寧衛視官微評論區，刷屏留言籲遼寧衛視抵制張雨綺，這其中還有不少是不滿2024年傳出張雨綺「插足小三、炫富、代孕」等傳聞或指控的網民，指責遼寧衛視包庇劣跡藝人。

據報導，遼寧衛視尚未回應是否刪除張雨綺的節目或在春晚封殺她，只是關閉了評論區，並設置了屏蔽詞。

張雨綺此前被其前夫袁巴元的前妻葛曉倩指控涉小三和代孕，儘管事發已經一年多，因為張雨綺至今未對此回應，加上葛曉倩爆料又有「新進度」，仍有不少網民追著她不放。

2024年10月，葛曉倩發文稱自己錘張雨綺做了她和遠巴元的小三後接到了陌生電話威脅，警方稱打電話威脅的是兩位律師，其中一位律師長期為某女星提供輿情監督服務。但兩位律師都表示不認識張雨綺。葛曉倩近日稱，年後她會去司法局投訴，要求徹查涉事律師與張雨綺是否有雇傭關係。

對於標註遼寧衛視的刷屏抵制，葛曉倩建議大家冷靜理智，表示相關帳號基本都是外包，不要為難打工人。

