「鳳凰傳奇」回歸 確認將第12次上春晚 粉絲好激動

娛樂新聞組／綜合報導
「鳳凰傳奇」曾毅被拍到現身2026年央視春晚首次大聯排活動，但只被拍到背面。 （取材自微博）
「鳳凰傳奇」曾毅被拍到現身2026年央視春晚首次大聯排活動，但只被拍到背面。 （取材自微博）

大陸流行音樂組合「鳳凰傳奇」近日被確認參與2026年央視春晚首次聯排，成員楊魏玲花、曾毅於1月16日和17日多次被拍到低調現身央視大樓彩排現場，這將是他們第12次登上春晚舞台，此前曾11次登台廣受好評。據透露，兩人嗓音穩定，或將演唱符合馬年氛圍的中華百家姓歌曲，讓不少粉絲興奮直呼，鳳凰傳奇回歸春晚，那個熟悉的過年熱鬧氛圍也回來了。

1月16日，北京央視大樓外，楊魏玲花和曾毅並肩出現參加央視馬年春晚的首次大聯排。玲花走得快，曾毅戴著口罩和帽子，就這麼一段路，將兩人帶上了熱搜。

粉絲會如此激動，是因為「鳳凰傳奇」因一段爭議已消失很久，直到這次聯排才一同出現。爭議來自2025年6月，「鳳凰傳奇」在青島為演唱會彩排，曾毅手腕上一塊綠色手表照片，被網友放大發現表盤刻度圖案不雅觀，隨即引發指責聲浪，曾毅回應手表是朋友送的，以為是勞力士，再引發不滿，因為勞力士隨後澄清並無該款。接下來，兩人合約終止，原計畫的多地演唱會被取消。

直到2025年11月6日曾毅生日這天，玲花發了一條祝福，只有一句：「生日快樂，平安健康」。接著12月中旬，工作室再發了一張兩人都在其中的團隊照片，曾毅手腕上從名表換成了一條紅色平安繩。往後，曾毅開了復出直播，有人問春晚，他說等導演通知。今年，「鳳凰傳奇」吉祥如意巡迴演唱會獲批，粉絲們擔的懸念才終於放下。

據透露，他們或將在春晚中演唱以「李」、「王」、「張」、「孔」等為主題的中華百家姓歌曲，契合馬年氛圍。也有網友期待其經典曲目「策馬奔騰」重現春晚，融合馬頭琴與電子國風元素。節目最終內容仍需以除夕直播為準。

「鳳凰傳奇」主唱楊魏玲花被拍到現身2026年央視春晚首次大聯排活動。 （取材自微...
「鳳凰傳奇」主唱楊魏玲花被拍到現身2026年央視春晚首次大聯排活動。 （取材自微博）

