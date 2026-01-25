遭抹黑？ 王玉雯喊停「喜歡」宣傳 劇組：開除造謠者

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
「突然的喜歡」由陳星旭（左）和王玉雯（右）領銜主演。（取材自「突然的喜歡」官方微博）
大陸女星王玉雯工作室25日發布嚴正聲明，指「突然的喜歡」劇組合作團隊無端惡意造謠演員，表示將在相關問題未得到合理妥善解決前，全面停止該劇的一切宣傳工作。事件衝上熱搜後，劇組回應稱，涉事人員已被開除，宣傳團隊停止合作，劇組後續將重新梳理宣發流程，確保後續所有工作嚴謹合規開展。

綜合都市現場、台州交通廣播報導，王玉雯工作室在聲明中指出，「王玉雯及其團隊始終積極配合該劇各項宣發工作，全力為劇集傳播助力。然而劇方合作的宣發團隊在工作中屢次展現出不專業、不嚴謹的態度，其行為已嚴重超出合理合作範疇：無依據惡意造謠藝人、挑撥我方與合作平台的友好關系。無視我們為劇集宣傳所付出的全部努力與心血，嚴重踐踏了雙方基於信任建立的合作基礎…在相關問題未得到合理妥善解決前，將全面停止該劇的一切宣傳工作。」

據悉，劇組合作的宣發團隊在未接觸王玉雯的情況下，向合作平台散布虛假信息，謊稱藝人「自行策畫並發布宣傳物料」。當晚，工作室回應網友稱：「劇方合作團隊無端惡意造謠演員。」

「突然的喜歡」由陳星旭和王玉雯領銜主演，劇情講述一位來自2025年的情感主播，意外穿越進古早言情小說，與1999年的腹黑霸總展開一場鬥智鬥勇的愛情攻防戰。

該劇以其獨特的「反套路」劇情和主演間的「熟人局」CP感，迅速成為年初最受矚目的「癲系甜寵劇」。此劇之前未播先熱，在騰訊平台的預約量早已突破80萬，而劇中接吻的片段更在短短12小時內創下破億點擊，直接引爆微博熱搜。

王玉雯畢業於北京舞蹈學院音樂劇專業，2015年進入影視圈。入行後，她陸續出演了「遇見你真好」、「大象席地而坐」、「少年派」、「只是結婚的關係」、「你給我的喜歡」、「孤舟」、「好團圓」、「值得愛」等影視劇，並因在多個綜藝節目中顯露出質樸、真誠、爽快的性格特點，收穫大批粉絲。

不滿遭惡意造謠，王玉雯工作室發布嚴正聲明，宣布停止「突然的喜歡」一切宣傳工作。（...
霍諾德徒手爬台北101世界關注 林峯曝「懼高症」辦不到

代孕、小三黑料纏身 張雨綺錄製遼視春晚 被網友抵制

