快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

「去有風的地方」將拍續集？網喊：不是李現、劉亦菲不看

娛樂新聞組╱綜合報導
劉亦菲、李現攜手演出「去有風的地方」療癒許多人，現在傳出劇組正在籌備第二季，樂壞不少劇迷。(取材自微博)
近日網路傳出電視劇「去有風的地方」正在籌備第二季，這個消息讓不少謝之遙、許紅豆的粉絲樂壞了。據悉，劇組傾向原班人馬回歸，所以積極詢問李現檔期，而拍攝地點依舊選在雲南。相關話題引發網友熱議，並登上熱搜。

2023年播出的「去有風的地方」，是一部田園治癒劇。劇中，劉亦菲飾演的「許紅豆」原是事業女強人，但在經歷好友癌逝後，決定放下一切出走散心，於是到了雲南生活，意外結識李現飾演的返鄉青年「謝之遙」，兩人擦出愛的火花。

「去有風的地方」當時播出後，獲得極大反響，豆瓣評分達8.8，播放量破16億。不少觀眾喜歡劇中營造的「慢下來也很好」氛圍，不論是有風小院的溫馨日常，還是男女主角慢熱細膩的愛情，都讓人產生強烈共鳴。這部劇的美好在於「不疾不徐」，沒有時下電視劇的狗血，卻用一日三餐的日常治癒了無數人。

這部劇播出後，更帶動當地觀光，落實「一部劇帶火一座城」，雲南政府甚至特別發出感謝函給劇組。

「去有風的地方」正在籌備第二季的消息傳出後，七成以上觀眾堅持「非劉亦菲、李現不追」，認為兩人飾演的「許紅豆、謝之遙」化學反應是劇集成功核心，配角陣容方面也同樣被呼籲保留，尤其是飾演「阿奶」的吳彥姝就曾被網友喊話「拍第二季」。

據網路消息，第二季將增添許多文化古蹟的內容，現今很流行的「數位遊牧」也會加入劇情。還有不少網友關注第一季遺留的「意難平」，包括夏夏與娜娜的情感走向、胡有魚追愛結局、謝曉春的事業新篇章等。

其實，劉亦菲自從2023年底拍完「玫瑰的故事」後，長達兩年沒進組拍戲，不少網友希望能在「去有風的地方」第二季中看到她披婚紗，以及和謝之遙的婚後日常。

吳彥姝飾演的「阿奶」讓人印象深刻。(取材自微博)
李現 劉亦菲 觀光

