嗓音溫柔磁性… 宋威龍直播唱「忍住」頻卡頓 事後清唱補救

娛樂新聞組／綜合報導
宋威龍在「驕陽似我」裡飾演林嶼森，深受觀眾喜愛。(取材自微博)
宋威龍在「驕陽似我」裡飾演林嶼森,深受觀眾喜愛。(取材自微博)

大陸男星宋威龍日前在新加坡街頭直播，原本計畫要演唱歌曲「忍住」，但因為網路問題導致畫面卡頓如PPT。宋威龍事後在微博向粉絲解釋，並同步在抖音小紅書補發完整歌曲片段，反而讓粉絲笑道「真的戒不了小驕陽」、「希望平行世界的森光要一直幸福」。

宋威龍近期在電視劇「驕陽似我」飾演的林嶼森，原是頂尖外科醫生，卻因車禍導致無法再拿手術刀，只能轉戰家族事業。他與女主趙今麥飾演的女主聶曦光組成「森光CP」，只要劇中經典虐心插曲「忍住」一響起，「把想念忍住」歌詞直接戳中粉絲的心。

宋威龍日前原打算在新加坡街頭直播唱「忍住」給粉絲聽，但卻因為網路卡頓讓直播僅撐了3分鐘，最後宋威龍只能勉強說「拜拜」結束直播。

儘管直播失敗，但宋威龍隨後透過個人帳號在全平台發布清唱「忍住」的片段，自嘲「只學了一句」，引發粉絲調侃「兩句詞走天下」。

其實，宋威龍的嗓音獨特，被公認「溫柔磁性、富有故事感」，他曾在公開場合展現不俗唱功。有網友翻出他去年見面會演唱「無名的人」、「天黑黑」等舞台片段，聲線穩定且情感充沛，獲評「被顏值耽誤的Vocal」、「會唱歌的演員」，還有人調侃，「上帝究竟給他關了哪扇窗」。

