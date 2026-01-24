吃不慣德國食物… 梁朝偉拍「寂靜的朋友」 自爆天天吃冰淇淋

我的頻道

娛樂新聞組 ／即時報導
梁朝偉在德國拍片時，愛上當地的冰淇淋。(取材自微博)
梁朝偉在德國拍片時，愛上當地的冰淇淋。(取材自微博)

香港影帝梁朝偉近日忙著到歐洲參加電影「寂靜的朋友」（Silent Friend）首映禮。他在現場分享拍攝花絮時，笑稱因為德國當地食物不合自己口味，他只好天天去吃冰淇淋。這段分享引起全場爆笑，不少觀眾大讚他「可愛」。

今年1月起，「寂靜的朋友」在德國、瑞士、法國、匈牙利等地上映並舉辦首映。瑞士場次上，梁朝偉受訪時提到，他在德國拍攝期間，因為當地食物口味偏重，因此較常光顧越南餐廳。不過最令他驚喜的，是酒店對面德國餐廳的冰淇淋。他還說，那間店有很多不同風味的冰淇淋，令他忍不住每天都去吃。

其實，早在2024年4月，劉嘉玲就曾在社群平台發布梁朝偉在國外街頭買冰淇淋的影片。畫面中，剃著寸頭的梁朝偉買到冰淇淋後迫不及待挖一大勺放入口中，並笑稱「 No ice cream no life」，自然流露的滿足感被形容為「老小孩」。同年5月，類似場景再度被偶遇。

據悉，梁朝偉在「寂靜的朋友」中神經科學家。為了演好這一角色，梁朝偉開拍前花8個月時間閱讀許多有關神經科的書籍，並拜訪專家，拍攝時需「深信自己是學者」。就像他當年為了飾演電影「風再起時」中的「南江」一角，每天練鋼琴至少8小時，從初期的不樂意到最後愛上鋼琴，並在電影中親自展現高難度樂曲。

梁朝偉坦言，「寂靜的朋友」是他職業生涯中「最特別的體驗」，甚至超越「花樣年華」，他說，「透過角色表達情感時，我完全自在」。

梁朝偉 德國 瑞士

小范閒長大了…韓昊霖演電影「安德烈」、「驕陽似我」姜銳被看見

