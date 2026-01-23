宋威龍直播唱「忍住」 3分鐘斷線惹森光CP粉絲哀號

宋威龍在「驕陽似我」裡的森光cp令粉絲難忘。（取材自微博）

大陸知名男星宋威龍23日在新加坡 街頭直播，原本計畫要演唱歌曲「忍住」，但因為網路問題導致畫面卡頓如PPT。宋威龍事後在微博向粉絲解釋，並同步在抖音 、小紅書 補發完整歌曲片段，反而讓粉絲笑道「真的戒不了小驕陽」、「希望平行世界的森光要一直幸福」。

宋威龍近期在電視劇「驕陽似我」飾演外冷內熱學霸林嶼森，與女主趙今麥飾演的女主聶曦光組成了「森光CP」。兩人從大學暗戀到職場重逢，經歷誤會、分離、家庭壓力，相愛的過程令粉絲大呼超甜。只要劇中經典虐心插曲「忍住」一響起，「把想念忍住」歌詞直接戳中森光CP分離名場面。

宋威龍23日原打算在街頭直播唱「忍住」給粉絲聽，但卻因為網路卡頓讓直播僅撐了3分鐘，最後宋威龍只能勉強說「拜拜」結束直播。

儘管直播失敗，但宋威龍及時補發影片的誠意獲得粉絲諒解。也有不少粉絲錯過直播，要求工作室重新安排重播。

另外，工作室日前刪除宋威龍手指特寫影片的操作意外讓他十年前的擼貓舊照曝光。

工作室發布的影片裡，宋威龍修長冷白的手指在鏡頭前隨意轉動，骨節分明的手背上青筋若隱若現，搭配上宋威龍在劇中執手術刀的高冷印象，讓粉絲集體刷屏「這手比偶像劇還會演」。