「叔嫂禁忌戀」短劇火了…「護花」殺出重圍 網讚又虐又好嗑

娛樂新聞組／綜合報導
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)
愛情虐戀短劇「護花」呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事。(取材自微博)

由搜狐視頻出品，程宇峰、范楨主演的愛情虐戀短劇「護花」日前收官。全劇以橫屏短劇形式、每集15分鐘，既有短劇「強情節，快反轉」節奏，又注重視聽畫面質感，播出以來熱度持續走高，口碑不俗。

「護花」大膽呈現「叔嫂禁忌戀」與「復仇大女主角」雙線敘事，觀眾既為「錯位愛情」的極致上頭，也為女性掌控命運的反轉直呼過癮。

新快報報導，程宇峰飾演的張允和和范楨飾演的白媚兒，人設帶感，演技也廣受好評。劇中，白媚兒表面是風情舞女，實則為復仇潛伏陳家，多重性格打破「小白花」人設；張允和冷峻的外表下有著鐵漢柔情和正義果敢。兩人明明互相防備卻又在不經意間流露出對彼此的在意，觀眾直呼「CP感滿滿」。

大結局最後，兩人在媚兒經營的如意酒館重遇，身著戎裝、臉上添了傷疤的張允和風塵僕僕地走進酒館，兩人四目相對，這種「又虐又好嗑」的極限拉扯讓觀眾「欲罷不能」。

報導說，該劇憑藉視聽質感和極限拉扯的雙強人設，在洶湧的網劇和短劇市場殺出重圍，成為近期爆款「小黑馬」。

大結局單日登頂熱搜，「護花大結局」、「誰家大結局亂成一鍋粥了」相關話題閱讀量破億，演員互動博文單日超過20條，熱度不容小覷。

「護花」作為搜狐影片跨年一部橫屏短劇力作，每集15分鐘，可謂是「小而美」細節拉滿。開篇直奔主題，各懷鬼胎的人物依次登場，劍拔弩張，既保證短劇的快節奏優勢，又兼具精緻的服化道和視聽質感，每一集劇情推進都看點十足。

