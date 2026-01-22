鄭秀文扮恢單辣妻 率女公關稱霸尖東夜總會

我的頻道

記者陳穎／綜合報導
鄭秀文（左）、黃子華在「夜王」飾演離婚夫妻。（圖／華映娛樂提供）
香港開年重量級電影「夜王」由香港首部破億電影「毒舌大狀」導演吳煒倫執導，更率領原班人馬全力打造新作。由票房天王黃子華與華語天后鄭秀文強強聯手，引爆話題，再加上實力派的王丹妮、廖子妤、謝君豪等華麗卡司，電影聚焦香港90年代的夜總會風華，眾美女一字排開，為了吸引客人各出奇招。

導演吳煒倫首部執導作品「毒舌大狀」在2023年創下超高口碑，更成為香港首部破億（約1283萬美元）票房的華語電影，讓他的最新作品題材受到矚目，竟是聚焦香港的夜總會，從嚴肅的法庭攻防戰180度大轉變成歡場的燈紅酒綠。

吳煒倫表示有演員問他會不會想繼續拍「毒舌大狀」續集，但他不想再拍重複題材，「當時我們在『毒舌大狀』的慶功宴上，我看到現場好多人及更多的美女，突然靈光一閃，衝口而出表示不如拍個夜總會！沒想到大家都開心表示贊成。」

吳煒倫也深刻思考拍攝內容，「在八、九十年代，尖東夜總會繁華璀燦，但千禧之後，中國城、大富豪、新花都這些名店都陸續歇業，所有風光都成為過去。面對尖東夜生活文化的殞落，當年在尖東討生活打拚的人，前途茫茫卻回不了頭，面對變化他們要如何反應？這是我想拍『夜王』的第二個原因。」他也覺得當年尖東的故事和現代的香港有一種奇妙的共鳴。

這次「夜王」更結合了香港強大演員陣容，票房天王黃子華與天后鄭秀文在片中扮演一對離了婚的歡喜冤家，率領一班性感美艷的公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱等美女各出奇招，艷光四射照尖東，眾佳麗比美之餘更大飆演技，再加上一群獵艷高手謝君豪、盧鎮業、何啟華、楊偉倫等各有手段，春光無限好，陪伴觀眾歡樂開工！

「夜王」描述昔日風光一時的東日夜總會被收購，在尖東打滾數十年的經理歡哥（黃子華 飾）面臨時代轉變的挑戰。公司新任CEO竟是歡哥狠辣的前妻V姐（鄭秀文飾），強迫歡哥及眾女公關轉型，業績漸有起色。怎料背後原來是大財團的操控遊戲，東日隨時關燈不保。為了保住東日，歡哥及V姐強強聯手，誓要與眾女公關作最後反撲，稱霸尖東。

