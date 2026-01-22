短劇男神何聰睿自嘲「掛件男主」 甩鍋女主翻車急道歉

我的頻道

記者陳慧貞／綜合報導
何聰睿因演出多部短劇受歡迎，被封短劇頂流男神。（取材自微博）
28歲大陸男星何聰睿因主演「請君入我懷」、「念念有詞」兩部破30億播放量的短劇，登上「短劇頂流男神」之位，近日他在直播時因暗示女主角更重要，自嘲「只是無足輕重的掛件男主」，更指劇的成績責任應由女主角承擔，這段話被大批網友狂轟「甩鍋」女主角引發爭議，為此，何聰睿特地發文道歉。

何聰睿近日開直播與網友互動，提及劇集凌晨上線，網友對熬夜追劇似有微詞，他說：「那又不是因為我直播的問題，跟我有啥關係？ 我不背這個鍋啊！」接著他又提到之前另一部短劇也在凌晨上線，「也跟我沒關係啊，片方決定什麼時候上，又不是我能控制的， 那它上了，賴我幹什麼呢？ 你非要賴也賴不到我頭上啊。」表示演出的短劇「四姊妹」是以女性視角為主的劇集。

直播中，何聰睿重複幾次的「跟我沒關係啊」，自嘲是「掛件男主」，一番言論被網友解讀為「甩鍋女主角」，惹來網友痛批：「粉絲為了他的劇熬夜看劇，他說不關他事，不背鍋」，極力撇清劇的好壞與自己無關，令網友氣炸：「這嘴臉我太想扇了」、「真當別人聽不懂隱喻嗎」不過也有部分網友認為何聰睿的發言有被斷章取義。

何聰睿自嘲「掛件男主」惹議，事後他透過微博發文道歉，承認其言論是「不合時宜的玩笑」，並向合作的女演員及劇組道歉，也坦承「掛件男主」的說法不當，指劇的成功與失敗都應由全體演職人員共同承擔，未來他也會更謹言慎行。

何聰睿開直播和粉絲互動，自嘲「掛件男主」。（取材自微博）
