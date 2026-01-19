澳門賭場大亨入獄5年 「陳柏霖舊愛」為他當小三狂生四寶「現況曝光」

Mandy Lieu過去美豔動人，現在則低調過生活。（取材自Mandy Lieu IG）

澳門 風雲人物、有「澳門小賭王」之稱的「洗米華」（本名周焯華），同時也是「太陽城娛樂」主席，因涉及非法賭博、洗錢及組織犯罪等多項重罪，於2021年底在澳門被捕，案件歷經多年審理後定讞，最終被判入獄18年，昔日呼風喚雨的太陽城帝國正式劃下句點。

隨著周焯華長期服刑，他身邊相關人物的近況也持續成為外界關注焦點。 周焯華入獄後，其元配「洗米嫂」陳慧玲行事相當低調，逐漸淡出社交場合。據悉她近年選擇重新調整人生步調，與朋友合夥創業，投入養生湯品市場，並嘗試結合網路直播銷售，轉向務實經營的新生活模式，與過往豪門太太形象形成鮮明對比。

另一方面根據港媒指出，周焯華的舊愛Mandy Lieu（劉碧麗）長年定居英國倫敦，近期被發現悄悄返回香港 ，在九龍灣一帶被民眾「野生捕獲」。當天她身穿黑色中長版西裝外套，搭配黑色長靴，整體造型俐落成熟，依舊散發性感氣場。不過根據目擊者形容，長年獨力照顧四名子女的她，臉上多了幾分歲月痕跡。

Mandy為美國、馬來西亞混血，17歲便輟學踏入模特兒圈，之後赴香港發展，接拍廣告並嘗試影視演出。曾與陳柏霖 交往交往3年，2011年分手。2014年，她與已婚的周焯華關係曝光，戀情一度震撼港澳娛樂與商界。兩人交往期間風波不斷，Mandy先後為周焯華誕下三女一子，男方也頻繁往返港澳與倫敦探視。

這段關係於2019年正式畫下句點，外界盛傳 Mandy當時獲得高達3億港幣的分手安排，分開後，她選擇移居倫敦，淡出鎂光燈，專心照顧孩子，生活轉趨低調平穩。