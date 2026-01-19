戲說從頭／原班人馬回歸 「御賜小仵作2」續探案 首播成績出爐

「御賜小仵作2」由王子奇(圖)、蘇曉彤繼續攜手破案。(取材自微博)

由王子奇、蘇曉彤等原班人馬主演的古裝探案劇「御賜小仵作2」日前開播，三法司小隊再度集結，在熟悉的探案底色之上，迎來格局更大的全新篇章，「楚瑜夫婦」的甜蜜互動也明顯增多。不過，首播熱度雖高，但口碑兩極化。

南方娛樂網報導，「御賜小仵作2」開局即發生多起離奇命案，詭異的案發現場與身分成謎的人物不斷出現，看似零散的線索背後，隱藏著精心布局的連環陰謀；與此同時，外部勢力南趙悄然入局，與大唐之間的暗流湧動使得原本的刑案調查逐步演變為更複雜的局中博弈。

「御賜小仵作2」開播20分鐘，騰訊站內熱度突破2萬2000；首播吸引187萬預約觀眾參與彈幕互動；首日雲合播放量約400萬，雖低於同期頭部劇，但作為小成本續集，表現符合預期。

開篇「宮宴浮顱案」中，宮中盛宴突現無名骸骨，三法司小隊默契如初，蕭瑾瑜推演布局，楚楚驗骨尋痕，景翊機敏取證，冷月破危局於瞬息之間。 四人各展所長，在全新迷局中既延續了無間的團隊配合，亦展現出人物弧光。

相較5年前的第一季，「御賜小仵作2」單集成本增加3倍，實景拍攝占比超80%，服化道復刻唐代制度，細節考究。但有部分觀眾認為首案「宮宴浮顱案」推進稍慢，案件複雜度較第一季下降；還有人說，「楚瑜夫婦」婚後日常互動增多，探案張力被削弱。