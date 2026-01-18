吳佩慈「婆婆」曾是全球億萬富豪淪階下囚 傳奇人生被起底

女星吳佩慈。（取材自微博）

女星吳佩慈與香港 富商紀曉波交往多年，兩人雖始終未登記結婚，卻育有四名子女，關係早已形同夫妻。未料16日卻突傳震撼消息，紀曉波的母親、現年68歲的崔麗杰，於美國屬地塞班島因涉嫌違反美國移民 法遭到逮捕，目前被關押在蘇蘇佩懲教監獄，消息曝光後引發外界高度關注，她過往相當傳奇的身世背景也隨之被起底。

綜合外電報導，崔麗杰於1959年出生於中國黑龍江省哈爾濱市，年輕時曾在東北農村擔任「赤腳醫師」，走遍鄉間為基層民眾看診。1988年，她在家鄉哈爾濱投入約2萬人民幣（約2888美元）創業，最初從事汽車維修與零件製造，隨後事業版圖逐步擴展至當鋪、房地產 等領域，展現強烈的商業手腕。

「富比士」雜誌曾於2017年以〈一名女性從「赤腳醫師」走向賭場億萬富豪之路〉為題，深入報導崔麗杰的發跡過程。報導指出，她的兒子紀曉波正是她事業攀上高峰的重要夥伴，母子倆不僅共同投資LED照明產業，並於2013年收購香港上市公司「博華太平洋國際控股有限公司」，取得塞班島獨家賭場經營權，一度成為當地話題人物。

不過，該賭場最終因經營狀況不佳，於2020年宣告停業，事業版圖也隨之出現轉折。「富比士」於2018年曾估算崔麗杰個人資產高達11億美元，一度躋身全球億萬富豪之列，如今卻捲入法律風波，昔日風光與現況形成強烈對比。