我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

肖戰為演落魄醫師暴瘦18斤 粉絲心疼喊：求你吃口飯

娛樂新聞組／綜合報導
肖戰在「小城良方」裡飾演醫師劉錚亮，不少粉絲發現宣傳海報中的肖戰清瘦了一圈。（取材自微博）
肖戰在「小城良方」裡飾演醫師劉錚亮，不少粉絲發現宣傳海報中的肖戰清瘦了一圈。（取材自微博）

電視劇「小城良方」已入選央視2026年片單，許多大陸網友和粉絲們近日發現，相關官宣的海報和劇照裡，男星肖戰似乎變得更清瘦了。「肖戰為新劇主動減重18斤」隨即衝上微博熱搜，網友們大讚肖戰為演好劇中落魄醫師的角色減重是敬業的好演員，但也有不少粉絲難掩心疼地喊話肖戰：「敬業可以，但別拿命拚，求你吃口飯」。

「小城良方」已入選央視2026年片單，愛奇藝預約破25萬，未播先熱。近日有網友曬出肖戰在新劇「小城良方」救援服路透，視頻裡的肖戰身穿紅色救援服，頭戴鴨舌帽，這身救援服是落魄醫師的戰袍。這部劇講述天才醫師劉錚亮跌入谷底後，返鄉重新出發的故事，也是肖戰繼「餘生請多指教」後再度演繹醫師角色。

不過許多網友和粉絲發現，目前該劇官宣的海報和被拍到的視頻中，肖戰似乎顯得更消瘦了，有報導稱，據悉，肖戰曾為此新劇主動減重18斤(9公斤)，使制服上身時更顯清瘦滄桑。「肖戰為新劇主動減重18斤」隨即衝上微博熱搜，截至1月18日上午，已累積超過2000萬閱讀量。

網友和粉絲們紛紛留言大讚肖戰為演好劇中落魄醫師的角色減重是敬業的好演員：「為角色減重18斤很厲害了，我朋友跑步一年都沒瘦1.8斤」、「太有毅力了真的」、「他瘦了很好看」、「為郭靖增重，為藏海減重，演員肖戰說過一切為了角色而服務，就是這麼敬業」、「真佩服肖戰的意志力」、「這麼瘦了竟然還在減重，戰戰太努力了」。

也有粉絲們直呼心疼，留言標註肖戰「健康第一，愛護自己」、「太辛苦了戰戰，希望注意均衡營養豐富，不然我們會心痛」、「敬業可以，但別拿命拚，求你吃口飯」。

有粉絲分享肖戰此前曾分享自己為戲減重的經驗，強調運動和適當減少食量的重要性，並稱他在劇組生活中保持自律，避免高熱量食物，早睡早起。肖戰認為減肥的動力是為了保持健康，他鼓勵粉絲不要過度追求瘦，而是關注身體健康。也有粉絲認為，肖戰尚未證實是否真為新劇減重，「天天說別人減重，有啥陰謀嗎？是要肖戰瘦成什麼樣子？」

網傳肖戰在「小城良方」中穿紅色救援服的造型，粉絲們說，肖戰看來顯得清瘦滄桑，完美...
網傳肖戰在「小城良方」中穿紅色救援服的造型，粉絲們說，肖戰看來顯得清瘦滄桑，完美詮釋了落魄醫師的角色。（取材自微博）

肖戰 減重 微博

上一則

認了被嫌「不夠漂亮」珍妮佛勞倫斯錯失名導電影角色

下一則

照顧失智公公「把屎把尿」 洪詩還原真相「我不偉大」

延伸閱讀

機器人再登台跳舞 央視馬年春晚將再炫「科技肌肉」

機器人再登台跳舞 央視馬年春晚將再炫「科技肌肉」
不靠運動、不忌口 52歲女用一招成功減重「衣服尺寸從XL→M」

不靠運動、不忌口 52歲女用一招成功減重「衣服尺寸從XL→M」
瘦瘦針非一勞永逸 英研究：停用減重藥物不到2年就復胖

瘦瘦針非一勞永逸 英研究：停用減重藥物不到2年就復胖
48小時攬1.88億…肖戰演技華麗轉身 「得閒謹制」破9紀錄

48小時攬1.88億…肖戰演技華麗轉身 「得閒謹制」破9紀錄

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28
華裔導演趙婷執導的電影「哈姆奈特」榮獲金球獎劇情類最佳電影。 (美聯社)

金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝

2026-01-11 23:23
示意圖。(取自123RF)

長照悲歌…台男星中風罹癌住不起安養院 向外界募款求助

2026-01-12 11:12

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父

賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...