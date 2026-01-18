肖戰為演落魄醫師暴瘦18斤 粉絲心疼喊：求你吃口飯

肖戰在「小城良方」裡飾演醫師劉錚亮，不少粉絲發現宣傳海報中的肖戰清瘦了一圈。（取材自微博）

電視劇「小城良方」已入選央視2026年片單，許多大陸網友和粉絲們近日發現，相關官宣的海報和劇照裡，男星肖戰 似乎變得更清瘦了。「肖戰為新劇主動減重 18斤」隨即衝上微博 熱搜，網友們大讚肖戰為演好劇中落魄醫師的角色減重是敬業的好演員，但也有不少粉絲難掩心疼地喊話肖戰：「敬業可以，但別拿命拚，求你吃口飯」。

「小城良方」已入選央視2026年片單，愛奇藝預約破25萬，未播先熱。近日有網友曬出肖戰在新劇「小城良方」救援服路透，視頻裡的肖戰身穿紅色救援服，頭戴鴨舌帽，這身救援服是落魄醫師的戰袍。這部劇講述天才醫師劉錚亮跌入谷底後，返鄉重新出發的故事，也是肖戰繼「餘生請多指教」後再度演繹醫師角色。

不過許多網友和粉絲發現，目前該劇官宣的海報和被拍到的視頻中，肖戰似乎顯得更消瘦了，有報導稱，據悉，肖戰曾為此新劇主動減重18斤(9公斤)，使制服上身時更顯清瘦滄桑。「肖戰為新劇主動減重18斤」隨即衝上微博熱搜，截至1月18日上午，已累積超過2000萬閱讀量。

網友和粉絲們紛紛留言大讚肖戰為演好劇中落魄醫師的角色減重是敬業的好演員：「為角色減重18斤很厲害了，我朋友跑步一年都沒瘦1.8斤」、「太有毅力了真的」、「他瘦了很好看」、「為郭靖增重，為藏海減重，演員肖戰說過一切為了角色而服務，就是這麼敬業」、「真佩服肖戰的意志力」、「這麼瘦了竟然還在減重，戰戰太努力了」。

也有粉絲們直呼心疼，留言標註肖戰「健康第一，愛護自己」、「太辛苦了戰戰，希望注意均衡營養豐富，不然我們會心痛」、「敬業可以，但別拿命拚，求你吃口飯」。