吳佩慈生4胎傳賺逾7億美元 揭「紀曉波堅持不娶」豪門操作

記者陳穎／即時報導
吳佩慈和男友育有四名子女。（取材自Instagram）
47歲女星吳佩慈與中國富商紀曉波交往多年，育有四名子女，但兩人始終未步入婚姻。16日傳出紀曉波68歲母親崔麗杰在美國屬地塞班島遭逮捕，引發外界關注紀家近期接連爆出的財務與法律風波。不過，由於吳佩慈與紀曉波沒有法律婚姻關係，她並未受到影響，也讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再次成為討論焦點。

吳佩慈替紀曉波生下兩男兩女，但一直沒有名分。坊間甚至傳出她生四個孩子後，累計可獲得高達232億（台幣，下同，約7.34億美元）的資產，媲美台灣知名企業家張忠謀。眼科醫師黃宥嘉在節目「新聞挖挖哇」分析，吳佩慈與紀曉波的社經地位與職業性質特殊，兩人選擇「不結婚」其實是經過深思熟慮的安排，更有利於資產管理。

黃宥嘉指出，紀曉波從事博弈產業，風險較高，因此暫不結婚，對資產配置與轉移更為方便。據傳聞，吳佩慈每生一胎可獲約30億，陸續生下兩男兩女，累計四胎後可達232億，某種程度上她成為紀曉波「後頭金庫」。另一方面，由於雙方未具法律婚姻關係，若紀曉波遭遇財務困境或被追債，吳佩慈個人的財產基本上不受牽連。

此外，吳佩慈過去多次在社群高調分享奢華生活，黃宥嘉認為，背後也是現實考量的一部分，「即便將來紀曉波陷入困境或感情生變，她仍能明確界定財產歸屬，這些贈與她的東西就完全屬於她個人，不會受到任何影響」。

張忠謀

