我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

梁朝偉新廣告配樂「追」 憶張國榮引網友淚目

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
梁朝偉(右)和張國榮曾合作王家衛電影「春光乍洩」。(取材自微博)
梁朝偉(右)和張國榮曾合作王家衛電影「春光乍洩」。(取材自微博)

香港影帝梁朝偉近日為銀行拍攝新廣告。這次廣告從電影場景、對帆船運動的熱愛，再到經典電影配樂，均展現梁朝偉獨特的人生故事。引人關注的是，梁朝偉稱這次選曲是「貼身回憶」，令他想起昔日與張國榮合作的時光，別具意義，也讓不少網友淚目。

廣告配樂歌曲採用的是已逝男星張國榮的「追」，寓意珍惜當下、勇敢逐夢的精神。據悉，梁朝偉和張國榮曾合作王家衛電影「春光乍洩」，堪稱經典中的經典。該片講述一對同性伴侶的愛情故事，探討漂泊、孤獨、失去與重聚的主題。片中伊瓜蘇瀑布的壯闊與他們內心孤寂形成強烈對比。

而帆船運動畫面，展現梁朝偉對航海的熱愛，據悉，他曾擔任帆船比賽活動大使。廣告並匯聚梁朝偉多年的語錄，其中「我都是一個普通人」發人深省。

不過，最觸動網友的還是梁朝偉憶起與張國榮曾經的合作時光。

據了解，兩人在阿根廷拍攝「春光乍洩」期間，張國榮不慎感染致命阿米巴菌，一度病危寫遺書。幸好梁朝偉奔走尋醫最後找到了特效藥。這段生死經歷讓兩人變成摯友。張國榮曾公開表示，「要不是梁朝偉，我可能回不來了。」

片中台詞，「不如我們從頭來過」成為梁朝偉懷念摯友的符號。

梁朝偉被張國榮評價為「善良的怪人」；張國榮則被梁朝偉視為「才華橫溢的好人」。

張國榮過世後，梁朝偉仍留存他的電話號碼，一次誤撥後聽到他生前錄製的語音，「您好，這裡是Leslie，有事請留言」，讓梁朝偉瞬間扔掉手機，淚流不止。

近日，劉嘉玲在受訪時，也重提與張國榮為鄰往事，她說，常和張國榮在露台抽菸，二人煙霧中閒聊的親密感「無可替代」。

梁朝偉近日為銀行拍攝新廣告。(取材自微博)
梁朝偉近日為銀行拍攝新廣告。(取材自微博)

梁朝偉 張國榮 阿根廷

上一則

2026哈佛布丁獎將頒給「蝙蝠俠」麥可基頓 表彰演藝貢獻

下一則

保劍鋒寵妻人設翻車？ 「前妻」曬結婚證 爆他曾隱婚背叛

延伸閱讀

梁朝偉拍廣告「配樂張國榮歌曲」 生死之交情誼再被重提

梁朝偉拍廣告「配樂張國榮歌曲」 生死之交情誼再被重提
曾怪梁朝偉不陪她社交… 劉嘉玲罕吐夫妻相處 揭老公「貼心小秘密」

曾怪梁朝偉不陪她社交… 劉嘉玲罕吐夫妻相處 揭老公「貼心小秘密」
「沒代表作」 劉嘉玲嘆運氣不如梁朝偉 網友這句話送暖

「沒代表作」 劉嘉玲嘆運氣不如梁朝偉 網友這句話送暖
運氣比不上老公梁朝偉？劉嘉玲親吐「沒有像樣代表作」遺憾…

運氣比不上老公梁朝偉？劉嘉玲親吐「沒有像樣代表作」遺憾…

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28
DAPUN大胖燒光8百萬發片基金，全新出輯「The REAL PUN」只求不留遺憾。圖／胖曲製作工作室提供

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

2026-01-09 12:24
華裔導演趙婷執導的電影「哈姆奈特」榮獲金球獎劇情類最佳電影。 (美聯社)

金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝

2026-01-11 23:23

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議