我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Verizon大斷線每戶補償20元 未說原因

快訊：南韓前總統尹錫悅妨害執行拘留案 一審宣判關5年

金晨未獲邀上春晚 自嘲「不夠喜慶?」 網酸「這理由」

娛樂新聞組／綜合報導
金晨自曝尚未收到2026年央視春晚邀請。(取材自微博)
金晨自曝尚未收到2026年央視春晚邀請。(取材自微博)

參演過陸劇「慶餘年2」、「凡人修仙傳」，並憑藉電影「孤注一擲」入圍大眾電影百花獎最佳女主角的金晨，近日在直播中自曝尚未收到2026年央視春晚邀請，一句幽默自嘲「為啥呀？是我不夠喜慶嗎？」引發網友熱議，相關話題迅速登上熱搜，更掀起了關於春晚選拔機制與「喜慶人設」的熱議。

金晨在互動直播中被問到春晚安排時，她坦言「目前沒接到邀請」，隨即笑著反問，「為啥呀？是我不夠喜慶嗎？」據悉，這個時間點正是節目篩選關鍵期。

其實，金晨曾經兩度登上春晚，第一次是在2021年，她搭檔劉燁、楊冪等獻唱冬奧主題曲「燃燒的雪花」，首次登台展現活力；第二次是2025年，金晨以紅裙造型搭檔白鹿、毛曉彤等演繹歌舞「春意紅包」，但在表演過程中，不慎將吉祥物玩偶扔出舞台，砸中後台小朋友，被網友笑評是「金喜」。

金晨這句「不夠喜慶」的自嘲式回應，獲網友封為「蠟筆小晨式可愛」。而她在直播中嗑瓜子、嘮家常的接地氣人設，強化了「內娛活人」標籤。對此，不少網友讚她「太可愛了」，還有粉絲隔空喊話春晚節目組，「趕緊安排又美又喜氣的姑娘」。

但也有網友開酸金晨，「整過頭了，誰敢邀請」、「變樣太多了」、「完全沒有去年靈動的感覺」。

據了解，金晨近年深陷整容疑雲，她被發現臉部輪廓、鼻子和眉骨都和先前有些不一樣，有網友懷疑她墊高山跟、開眼角以及面部填充，甚至被吐槽「臉歪嘴斜」，不過，也有網友懷疑是妝容與燈光問題。

另一方面，有網友分析，央視春晚邀請機制本就存在輪換邏輯，央視目前雖尚未官宣最終名單，但不排除後期「空降」可能。

楊冪 冬奧 白鹿

上一則

金球獎╱收視再下滑 全美870萬觀眾創新低 僅疫前一半

下一則

「沒代表作」 劉嘉玲嘆運氣不如梁朝偉 網友這句話送暖

延伸閱讀

未獲邀上春晚…金晨自嘲「不夠喜慶」 網友卻開酸這理由

未獲邀上春晚…金晨自嘲「不夠喜慶」 網友卻開酸這理由
超猛「徒手攀登台北101」直播倒數…賈永婕認了1件事

超猛「徒手攀登台北101」直播倒數…賈永婕認了1件事
大芝加哥華人馬年春晚 2月20日盛大登場

大芝加哥華人馬年春晚 2月20日盛大登場
金晨「親密搭腿」黃景瑜？網驚戀愛 竟是烏龍一場

金晨「親密搭腿」黃景瑜？網驚戀愛 竟是烏龍一場

熱門新聞

張柏芝認為三個兒子「有自己的世界」。(取材自微博)

張柏芝小兒子罕見「現聲」…奶聲奶氣說「媽媽愛你」

2026-01-10 07:00
Lisa現身金球獎紅毯。（路透）

金球獎紅毯／Lisa黑色透視裝 最美頒獎人「創2歷史紀錄」

2026-01-11 18:24
章若楠甜美清新，是新一代初戀女神。(摘自章若楠微博)

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

2026-01-13 21:38
「阿凡達：火與燼」（Avatar：Fire and Ash）繼續票房稱雄。（美聯社）

「阿凡達：火與燼」周末票房4連冠 一年多來僅見

2026-01-11 16:28
DAPUN大胖燒光8百萬發片基金，全新出輯「The REAL PUN」只求不留遺憾。圖／胖曲製作工作室提供

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

2026-01-09 12:24
華裔導演趙婷執導的電影「哈姆奈特」榮獲金球獎劇情類最佳電影。 (美聯社)

金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝

2026-01-11 23:23

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願

華人城市「雪球麻糬」7美元吃到飽 排80分鐘也甘願