「倍速看劇」讓創作者心痛崩潰…姚晨言論挨轟：注水劇該檢討

娛樂新聞組／即時報導
姚晨近期公開批評影音平台的倍速播放功能，工作室稱被「惡意片面截取」。(取材自微博)
姚晨近期公開批評影音平台的倍速播放功能，工作室稱被「惡意片面截取」。(取材自微博)

大陸女星姚晨近期公開批評影音平台的倍速播放功能引發熱議，她認為這種做法破壞創作規律，但網友集體反駁指向影視劇注水問題，形成「觀眾時間焦慮」與「產業品質危機」的對立視角。

姚晨在某節目中談到，影片平台不僅提供倍速播放功能，還設定「跳過鋪墊直達高潮」的跳躍選項。她質疑這種設計讓長劇失去意義，「若觀眾只追求高潮點，不如直接拍短劇」，並提到創作者花費數年心血打磨作品，卻被「5分鐘看完電影」等速食模式消耗，令從業者感到「心痛崩潰」。

不過，姚晨的此番發言引起大量網友反駁。

有人直指，是否倍速取決於內容品質，稱「為什麼要怪平台和觀眾，是不是應該劇方和演員好好反思一下呢？」並呼籲從業者聚焦劇本打磨，產出「父母愛」、「漫長的季節」等禁得起原速品味的作品，還強調「觀眾的耐心從未消失，只是不再浪費給注水劇」，創作方應該自我檢討。

對此，姚晨工作室回應，相關內容均為「惡意片面截取、拼接其過往發言片段，嚴重歪曲了姚晨女士在節目中談話的本意」。還強調，「姚晨自入行以來，始終秉持對創作、對作品的敬畏之心，以及對觀眾最深切的尊重。始終致力於通過作品與觀眾建立真誠、平等的溝通」。

據悉，姚晨在圈內以其靈動多變演技著稱，代表作包括「潛伏」、「武林外傳」、「離婚律師、「都挺好」等。

